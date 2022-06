VillaVip-woning in Westende voor mensen met beperking: Zoektocht naar zorgkoppel

VillaVip, een opvanginitiatief voor mensen met een beperking, opent volgend jaar in Westende een nieuwe woning. De zoektocht naar een zorgkoppel voor de uitbating van de woning is alvast gestart. “Het is meer dan een job. Het is een manier van leven.”

Een VillaVip is een kleinschalig initiatief waarbij tien mensen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Zorgcoördinator Liesbeth De Dekker legt uit: “De mensen die voor de bewoners zorgen, wonen ook in het huis; het is in feite een kangoeroewoning, en eigenlijk gaan ze met een groot gezin samenleven. Dat betekent niet dat het zorgkoppel geen privé meer heeft: er is een volledig privaat gedeelte. Maar uiteraard staat de deur tussen die woningen regelmatig open.”

“Het leven verloopt zeer gewoon. Er wordt dagelijks vers gekookt in de open keuken of samen gezellig naar een film gekeken in de grote woonkamer. Elke bewoner heeft een ruime kamer met een zithoek, en de woning heeft een tuin met plaats voor een moestuin of enkele dieren. De woning in Westende ligt in de Sint-Laureinsstraat, dicht bij het centrum.”

“De bewoners zijn mensen met een beperking die nood hebben aan voortdurende ondersteuning. Dat zijn grotendeels mensen met een verstandelijke beperking, maar er zijn er ook bij met autisme of met een fysieke beperking. Het zorgkoppel mag de groep zelf samenstellen.”

Je woont samen in het huis en doet de woning draaien

“Het zorgkoppel werkt op zelfstandige basis en is verantwoordelijk voor de organisatie. Dat betekent dat zij samenwerken met hun eigen medewerkers, een thuiszorgorganisatie en een organisatie voor dagbestedingen. Het zorgkoppel betaalt een deeltje huur, en de bewoners betalen naast een woon- en leefkost ook een zorgkost. Met die middelen moet het zorgkoppel de woning doen draaien.”

“Ja, het is echt een grote verantwoordelijkheid. Maar het is ook een zeer mooi engagement, dat veel voldoening kan geven. Het is meer dan een job, het is een manier van leven. Je krijgt wel zeer intense ondersteuning en begeleiding, zeker in het begin. Ik ga wekelijks langs en volg alles van zeer nabij op.”

Grote voldoening

Tot zover de theorie. Maar wat met de praktijk? Angelique De Schepper is samen met haar man het zorgkoppel in de VillaVip in het Oost-Vlaamse Zele: “Onze keuze was weloverwogen, hoor, want het is een grote stap, met impact op ons leven. Maar toen we kennismaakten met VillaVip, waren we meteen enthousiast. De persoonlijke zorg die wij kunnen bieden aan onze bewoners – we maken echt tijd voor elkaar – en het feit dat ze openbloeien: dat geeft een heel grote voldoening. En natuurlijk is er de geruststelling dat we vanuit de overkoepelende organisatie ondersteuning, bijsturing en advies krijgen. We staan er nooit alleen voor.” (PG)

Interesse? liesbeth.dedekker@villavip.be of 0474 95 17 48. www.villavip.be.