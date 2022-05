Vijf jaar Younited Belgium, vijf jaar mensen in kwetsbaarheid helpen

Younited Belgium, een bijzondere Roeselaarse voetbalploeg werd opgericht door het Welzijnshuis. Sinds 2016 schrijft Roeselare, samen met Younited Belgium een verhaal waarbij voetbal gebruikt wordt als een middel tot re-integratie van bijzonder kwetsbare mensen.

Toen was de naam nog Belgian Homeless Cup maar in 2019 wijzigde de naam naar Younited Belgium, wat zoveel betekent als ‘oltegoare’, een leuze die we in Roeselare maar al te goed kennen!

“Voetbal is een universele sport en is voor velen heel toegankelijk. Onze gasten, spelers en supporters strijden elke dag tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, armoede of verslaving”, vertelt schepen Bart Wenes. “Of het nu de warmte is van de kleedkamer of eerder de adrenaline op het veld; de roes van de overwinning of het gedeeld verdriet bij een nederlaag: bij onze teams delen we wat goed gaat, en helpen we dragen wat minder goed gaat. Onze spelers, supporters en begeleiders vinden in hun teams meer dan enkel ploegmaats. Ze vinden er ook een plek waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn, … kortom een plek waar ze thuis kunnen komen.”

Wekelijkse trainingen

“Na bijna 6 seizoenen kunnen we stellen dat het Younited-verhaal een succes is! De wekelijkse trainingen, de toernooien op unieke plaatsen in België, het toernooi dat we organiseerden in 2019 en de vele leuke teammomenten maken voor veel van onze spelers en supporters een verschil. Begin september werd na het faillissement van KSV Roeselare een nieuwe nauwe samenwerking afgesloten. Met heel veel trots speelden we dit jaar op verschillende toernooien onder de vlag van SK Roeselare-Daisel. We hopen in 2023 opnieuw een toernooi naar Roeselare te halen”, aldus sportschepen José Debels.

Partners

Younited Belgium is geen op zichzelf staand verhaal. We konden dit niet alleen, en mochten rekenen op zowel materiële als financiële ondersteuning van deze partners die we graag in de verf zetten: Stad en OCMW Roeselare, Inner Wheel, Zilveren Passer, CAW centraal West-Vlaanderen, SK Roeselare-Daisel, Weerwerk en Younited Belgium. Zonder voorgaande konden we niet van start gaan met voldoende omkadering en professioneel materiaal.