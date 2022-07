Vier Kreketrappers vertrokken voor vierdaagse naar Büren: “Tegenbezoek na 40 jaar”

Vier leden van WTC De Kreketrappers zijn vertrokken voor een fietstocht naar Büren in Duitsland. In 1982 brachten Bürenaars, ook op de fiets – een bezoek aan Kortemark, de gemeente waarmee ze verbroederd zijn. 40 (!) jaar na datum volgt dus eindelijk een tegenbezoek.

Peter Declerck (46), Koen Buffel (52), Frederic Vanquaethem (26), en Wouter Verschaeve (47) vertrokken vrijdagmorgen aan hun clublokaal The Curb, voor een fietstocht van een kleine 500 km. “Het begon allemaal met een podcast waarin sprake was van een trofee met het opschrift ‘1982, Büren’ die op een rommelmarkt was gevonden”, legt voorzitter van de Kreketrappers Stijn Roose uit. “Na enig opzoekingswerk bleek dat in 1982 – precies 40 jaar geleden dus – inderdaad een groep Bürenaars naar Kortemark zijn gefietst, vandaar die trofee. Een tegenbezoek op de fiets is er echter nooit gekomen en we vonden het een mooi idee als we die tocht 40 jaar later konden overdoen.”

“We namen contact op met enkele van die fietsers van toen en die deden het hele verhaal”, gaat Stijn verder. “Onze vier leden waren meteen welkom en mogen ook bij enkele Bürenaars thuis overnachten. In Büren zijn er momenteel schuttersfeesten, ze komen dus meteen op het goede moment.” (lacht)

Bedoeling is dat de vier clubleden maandag in Büren, in Noord-Rijn Westfalen aankomen. “Op dinsdag worden we door onze echtgenotes opgehaald met de auto, op woensdag is het weer werken geblazen”, lacht Wouter Verschaeve.

Getraind zijn de meeste Kreketrappers alvast. “Elke zondagmorgen trekken we er met de club op uit. Zelf fiets ik in de groep die 80 tot 100 km per rit afhaspelt, maar er is ook een groep die kortere ritten doet. Voor elk wat wils dus.”

Tot besluit benadrukt voorzitter Stijn Roose, die helaas zelf niet mee kan naar Büren, dat nieuwe leden van harte welkom zijn in hun club.

(LTK)