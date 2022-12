VIDEO Ook in Kortrijk feest na historische overwinning Marokko op WK voetbal

Marokko heeft voetbalgeschiedenis geschreven door Portugal uit te schakelen in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Dat zorgde voor vreugdetaferelen in Brussel en Antwerpen, maar ook in Kortrijk kon de vreugde niet op. Al werd één iemand bestuurlijk aangehouden.

Marokko klopte zaterdagnamiddag het Portugal van Cristiano Ronaldo (die opnieuw op de bank begon) met 1-0. Een nieuwe stunt voor het Noord-Afrikaanse land, dat eerder ook al Spanje uitschakelde en België een 2-0-nederlaag aansmeerde en zo de basis legde voor de vroegtijdige uitschakeling van ons land.

De ‘Leeuwen van de Atlas’, zoals het Marokkaanse voetbalelftal genoemd wordt, plaatsten zich zo als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finale van het WK voetbal. Dat zorgde voor feest in Antwerpen en Brussel, al braken daar ook weer rellen uit.

Geen rellen in Kortrijk

De Marokkaanse gemeenschap vierde ook stevig in Kortrijk. In geen tijd liepen de straten vol met zingende jongen voorzien van Marokkaane vlaggen. Het centrum van de stad werd ingepalmd door een stoet van toeterende wagens. De politie was in groten getale aanwezig en patrouilleerde met heel wat wagens in de Kortrijkse straten. Tot grote incidenten kwam het niet.

“Er zijn geen rellen uitgebroken in Kortrijk”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Eén iemand wilde de boel wat ophitsen. Hij werd dan ook bestuurlijk aangehouden. Een tweetal jongeren had voetzoekers bij. Die werden in beslag genomen en die gasten zullen het later mogen komen uitleggen op het politiebureau. Voor de rest is alles rustig en feestelijk verlopen.” (TV/KVDM)