Verongelukte Charlotte Gysel krijgt eigen bos ‘Rainbow Charlotte Gyselbos’

Zondagmiddag werden in de Karperstraat in Oostende de eerste bomen aangeplant ter nagedachtenis van de verongelukte Charlotte Gysel (18) in aanwezigheid van tientallen sympathisanten en lotgenoten. Johan Gysel en Griet Depreitere uit Bovekerke zijn tevreden dat hun dochter Charlotte nog niet vergeten is.

Het bos zal gedoopt worden tot ‘Rainbow Charlotte Gyselbos’, ter nagedachtenis van Charlotte Gysel, de jongedame van achttien die op 27 september 2019 om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval in Edewalle bij Kortemark. Ze werd in haar Fiat 500 frontaal aangereden door een zware pick-up die op het verkeerde rijvak reed. De jonge vrouw overleed ter plaatse. Uit de vaststellingen bleek dat de bestuurder 2,39 promille alcohol in zijn bloed had, te snel reed én al eerder veroordeeld was.

Regenboog

“Wij hopen dat dit bos niet alleen zal dienen als een plaats van herdenking, maar ook als een bos dat een positieve opbouwende boodschap doorgeeft aan de rest van de wereld”, zegt initiatiefnemer Andy Vermout uit Koekelare. “Via mama Grietje en papa Johan vernamen we dat Lotje, als aspirant onderwijzeres, enthousiast meewerkte aan de klimaat-en tuingroep van het Sint-Jozefinstituut in Torhout. Vanuit haar dromen hebben wij samen nagedacht wat we voor haar konden doen.

Waarom de naam ‘Rainbow’ voor het Charlotte Gyselbos? Enerzijds is de regenboog (rainbow) een symbool van wedergeboorte en een nieuw begin, anderzijds is het een symbool van een wereldwijde beweging van hoop en optimisme. We verbinden Lotje graag met de zon en de regenboog die tevoorschijn komt na een felle regenbui en donkere wolken. Als we aan de horizon kijken en we zien die prachtige regenboog verschijnen, zullen we aan Lotje denken, aan de kleuren die ze bracht in het leven van de mensen rond haar.”

Voor alle verkeerslachtoffers

Voor de aanplant van het Rainbow Charlotte Gyselbos zijn tal van boom- en struiksoorten voorzien: van zwarte els tot linde, van wilg tot lijsterbes. Een grot deel van de bomen (zwarte elzen) wordt geschonken door Natuurpunt Koekelare, vertegenwoordigd op de boomplanting door Kristof Vanhee.

“Het is heel moeilijk om Charlotje niet meer bij ons te hebben”, getuigen de ouders van de betreurde Charlotte. “We hadden een heel mooi leven met haar erbij, echt een gezin om fier op te zijn. We zijn heel dankbaar voor alle mensen die ons een warm hart toedragen, Lotje nog gaan bezoeken en hen die haar blijven herinneren, nu met een bos met haar naam! Dat vinden wij natuurlijk heel mooi. Charlotte was klimaatbewust bezig en zou dit zeker heel fijn gevonden hebben. Zo blijft ze verder leven. Ze zal altijd deel uitmaken van ons gezin!

Dit bos hier in Oostende is niet alleen een bos voor Charlotte, maar ook voor alle verkeersslachtoffers. Alle lotgenoten, families van verkeersslachtoffers, hebben hier ook de kans om een boom te planten voor hun geliefde overledene. Daarom hebben we ook de vereniging OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) aangesproken. Indien ze dit willen, mogen ze zeker hier ook komen om een boom te planten.”

(FRO)