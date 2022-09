Vernieuwd Conservatorium Brugge geopend

Donderdag werd ook in het Stedelijk Conservatorium het nieuwe schooljaar op gang getrapt. Na de personeelsvergadering voor de leraren vond ook de officiële opening van het vernieuwde ‘Huis Claesman’ plaats.

Deze site wordt immers binnenkort opnieuw in gebruik genomen. Enkele dagen geleden verhuisden alle piano’s en het materiaal terug naar het schoolgebouw. Dit najaar worden de polyvalente zaal, de dansklas en de zone van de bibliotheek geopend.

“Deze heringebruikname voelt meer dan gewoon thuiskomen”, aldus schepen van onderwijs Jasper Pillen. “Iedereen met een hart voor het Conservatorium is blij dat we terug thuis zijn in de Sint-Jakobsstraat. Sinds 1886 is het Conservatorium hier gevestigd en door de investeringen van de voorbije jaren zijn we klaar om daar nog eens 150 jaar bij te doen”, klinkt het.

Open Monumentendag

“Na twee intensieve verbouwingsjaren zijn we blij dat het ‘Huis Claesman’ opnieuw in gebruik wordt genomen”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Ik ben bijzonder fier op het resultaat. Ik hoop dat heel wat Bruggelingen tijdens Open Monumentendag zullen ontdekken dat er heel wat muziek zit in dit gebouw.”

Schepen Minou Esquenet benadrukt dat voor deze ambitieuze restauratiewerken de uitdaging werd aangegaan om een meer dan 200 jaar oud monument aan te passen aan de hedendaagse eisen van de gebruikers en de huidige energievereisten. “Door op een doordachte manier verschillende ingrepen te combineren, zijn niet enkel nieuwe polyvalente ruimten gecreëerd, is de toegankelijkheid en de akoestiek verbeterd, maar zijn ook energiebesparende maatregelen genomen.” (Philippe Decruynaere)