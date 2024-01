“We maken ons grote zorgen”: ook discotheekuitbaters en vrienden zoeken mee naar vermiste Jonas (27)

De zoekactie naar de vermiste Jonas Heggermont (27) uit Ingelmunster is dinsdag rond de discotheek Place 2 Party in Torhout volop hervat. Politiepatrouilles, de Cel Vermiste Personen, speurhonden en ook de politiehelikopter speuren weer de omgeving af. Ook vrienden van Jonas zoeken mee. “Jonas gaat graag uit en als hij iets te veel gedronken heeft, gaat hij altijd slapen in zijn bestelwagen, waar een matras ligt. Dat hij dit nu niet deed, beangstigt ons enorm.”

Zestig uur nadat de 27-jarige Jonas Heggermont uit Ingelmunster spoorloos verdween na een nachtje uit in discotheek Place 2 Party in Torhout is er nog steeds geen spoor van de man.

Politiehelikopter

Nadat de politie en de Cel Vermiste Personen maandagavond en dinsdagochtend tal van beelden bekeken uit de buurt zijn ze dinsdag rond de middag ook opnieuw beginnen zoeken op het terrein.

Daarbij worden opnieuw speurhonden ingezet en rond de middag ging ook de politiehelikopter de lucht weer in.

Matras in auto

Ook vrienden van Jonas zoeken de omgeving af, in verschillende teams. Daarbij ook de vriend van Jonas die hem zaterdagnacht vergezelde in de discotheek. “Wij zoeken met ons vriendengroepje van drie alle velden af en wandelden maandag zelfs van Torhout richting Ingelmunster”, zegt Jonas’ beste vriendin.

“We moeten écht iets doen. Jonas ging graag uit en dronk graag iets, dat is waar. Daarom reed hij met een bestelwagen waar achteraan een matras lag. Hij was telkens verstandig genoeg om daar dan te gaan slapen.”

“Dat hij dit nu niet deed en volgens de beelden waarop hij het laatst gezien werd zelfs de andere kant opging, beangstigt ons enorm. We blijven zoeken, maar willen het werk van de politie niet verstoren of de speurhonden niet in de weg lopen. Ze hebben wel veel begrip dat ook wij willen helpen.”

Uitbaters discotheek aangeslagen

Ook de uitbaters van discotheek Place 2 Party in Torhout reageren aangeslagen. De zaak wordt al tien jaar gerund door de broers Lorenzo en Bjorn Charle. “Ook wij hopen echt op een goede afloop en werken volop mee met de politie en helpen zoeken”, zegt Lorenzo Charle (32).

“De politie kwam eerst zoeken in onze discotheek, logisch, maar vond niets. Op onze beelden is duidelijk te zien dat hij om 3.45 uur naar buiten is gegaan en daarna verdween. We hoorden dat hij wellicht te veel gedronken had, maar proberen in onze zaak altijd sensibiliserend op te treden.”

“Zo staat aan de ingang een blaastoestel. Wie bij vertrek negatief blaast, kan zelfs een gratis toegangsticket krijgen. En we werken goed samen met de politie en een taxidienst. We bellen soms zelf taxi’s op of halen onze fuifgangers van straat en sporen hen aan naar huis te gaan. Dat loopt al jaren prima. In al die jaren is het de eerste keer dat we dergelijk incident hebben of iemand verdwijnt. Ook wij maken ons grote zorgen.” (JH)