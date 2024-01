Politie vindt nog geen spoor van discotheekganger Jonas (27): “We bekeken al urenlang camerabeelden”

Na twee dagen zoeken en uren speurwerk is er nog steeds geen spoor van de 27-jarige vermiste discotheekganger Jonas Heggermont uit Ingelmunster. Hij verdween zondagochtend om 3.45 uur aan discotheek Place 2 Party in Torhout. “We bekeken maandag tot laat ‘s avonds en ‘s nachts camerabeelden maar vonden nog geen spoor”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

Alhoewel de politie en de Cel Vermiste Personen al uren speurwerk verrichtten om de 27-jarige man uit Ingelmunster terug te vinden, bleef dat ook maandagavond laat nog steeds zonder resultaat. De 27-jarige Jonas Heggermont uit Ingelmunster trok zaterdagavond met een vriend naar een fuif in discotheek Place 2 Party in de Roeselaarseweg in Torhout. Hij parkeerde zijn Ford Transit bestelwagen in de Kwakkelstraat, een honderdtal meter van de discotheek vandaan.

Om 3.45 uur werd hij laatst opgemerkt toen hij de zaak verliet, al strompelend en struikelend. Hij wandelde alleen weg en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Zijn vriend kon hem niet meer vinden, belde zijn eigen ouders en nadien ook de politie op. De verdwijning wordt als erg zorgwekkend beschouwd.

Afwachten

“Samen met de lokale politie en speurhonden werd een straal van twee kilometer rond de discotheek al uitgekamd, bijna meter per meter”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Dat leverde niets op, net als de zoekactie van de politiehelikopter in een groter gebied. Er werd maandag nog tot de avond op het terrein gezocht, zonder resultaat.”

De politie keerde in de vooravond nog terug naar de discotheek en kamde ook nog de doodlopende straten uit die naast de brug op de grens met Lichtervelde richting de spoorwegen lopen. Nadien werd in het politiegebouw van Kouter de hele avond verder gespeurd. “We verzamelden camerabeelden van in de buurt en hebben die de hele avond bekeken, tot zelfs tijdens de nacht”, vervolgt Alain Remue. “We zochten naar aanknopingspunten maar ‘s avonds leverde dat nog niets op. Het is afwachten van wat we allemaal in kaart kunnen brengen om te beslissen hoe we dinsdag verder zoeken.” Of en hoe er vandaag dus wordt verder gezocht is nog onduidelijk. (JH)