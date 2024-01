Wie heeft Jonas (27) gezien? “Voor het laatst opgemerkt aan Torhoutse discotheek”

De politie, de Cel Vermiste Personen en het gerecht zijn op zoek naar de 27-jarige Jonas Heggermont uit Ingelmunster. De jongeman raakte zondagochtend vermist na een bezoekje aan de discotheek ‘Place 2 Party’ in Torhout. Zijn vrienden sloegen alarm omdat hij sindsdien spoorloos is. “Het gaat om een zeer onrustwekkende verdwijning”, klinkt het bij het gerecht.

Al anderhalve dag is de 27-jarige Jonas Heggermont uit Ingelmunster spoorloos. De man bezocht in de nacht van zaterdag op zondag discotheek ‘Place 2 Party’ in de Roeselaarseweg in Torhout. Die zaak verliet hij om 3.45 uur. Er bestaat zekerheid dat de man nog naar buiten stapte, dat werd bevestigd na onderzoek in de discotheek zelf.

Grote actie met speurhonden

Sindsdien ontbreekt echter elk spoor van hem. Het waren zijn vrienden die later alarm sloegen omdat ze Jonas nergens meer konden vinden. De man bleek ook niet te zijn thuisgekomen in Ingelmunster. Politie en parket zijn nu gestart met een grote zoekactie, zowel in Torhout als naar de wegen richting Ingelmunster. In Torhout rijden verschillende politiecombi’s over en weer in de straten rond de discotheek. Ook de Cel Vermiste Personen is intussen aangekomen om de zoekactie mee te coördineren. De politiehelikopter RAGO vloog al gedurende een tweetal uren de ruime omgeving af, zonder resultaat. Er worden intussen ook speurhonden ingezet. “De verdwijning is zeer onrustwekkend te noemen”, klinkt het bij het gerecht.

Opsporingsbericht

Het gerecht verspreidde intussen dit opsporingsbericht: “In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 januari 2024 omstreeks 03.45 uur werd de 27-jarige Jonas Heggermont voor het laatst gezien aan de discotheek “Place 2 Party” aan de Roeselaarseweg in Torhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Jonas is ongeveer 1 meter 74 lang en slank gebouwd. Hij heeft bruine ogen, kort lichtbruin haar en een stoppelbaard. Hij heeft een tatoeage op zijn linkerarm en draagt een bril.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jeans, een bruin hemd met rode ruiten en zwarte baskets.” (JH)