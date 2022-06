Opzoekwerken naar lichaam van Ringo Deman in zijn appartement in Oostende afgerond, geen nieuwe sporen

De opgraafwerken in het pand ter hoogte van het Mac Leodplein in Oostende zijn afgelopen. De federale politie, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming waren er sinds het begin van de week op zoek naar sporen in de 21 jaar oude verdwijningszaak van Ringo Deman. De huiszoeking in het oude appartement van de man leverde niets op.

Woensdagmorgen waren de mensen van de Civiele Bescherming, de federale Politie en de Cel vermiste Personen nog druk in de weer om een spoor te vinden van Ringo Deman, een 25-jarige buschauffeur bij De Lijn. Ringo verdween op 24 februari 2001 na een ruzie met een vriend. Hij riep die vriend bij zijn vertrek in de Roerdompstraat nog toe dat hij zelfmoord zou plegen. Nadien ontbreekt elk spoort van de man, met uitzondering van een gsm-signaal in Loppem. Alleen is niet duidelijk of Deman daar zelf ook geweest is.

Zelfmoordpogingen

Ringo woonde sinds kort voor zijn verdwijning op een appartementje op het Mac Leodplein in de Oostendse wijk Westerkwartier. Tot twee maanden voor hij verdween, woonde hij nog bij zijn terminaal zieke moeder in Bredene. Het was zijn moeder die Ringo uiteindelijk opgaf als vermist. Kort na zijn verdwijning overleed ze.

Ringo had verschillende keren een poging ondernomen om zelfmoord te plegen, maar die mislukten telkens. Volgens zijn vrienden waren die pogingen eerder een schreeuw om aandacht en wou helemaal nooit zelfmoord plegen. Toen de piste zelfmoord naar voor werd geschoven, hielden zijn vrienden altijd vol dat dat onmogelijk was. Twee jaar geleden werd het onderzoek uiteindelijk heropend. Het lichaam van Ringo werd tot nu toe nog steeds niet gevonden. Ook niet na nieuwe opzoekwerken in zijn oude appartement.

Zelfmoord sluit ik uit, Ringo was een aandachtstrekker – jeugdvriendin J.C.

In 2019 werd nog gezocht in de beerput van de vriend waar Ringo het laatst levend werd gezien. Ook dat leverde niets op. De piste zelfmoord is volgens een jeugdvriendin van Ringo onwaarschijnlijk. “De moeder van Ringo was terminaal ziek en hij zou haar nooit hebben achtergelaten”, zegt J.C. “Ondanks het feit dat hij al enkele zelfmoordpogingen achter de rug had, weet ik dat hij nooit echt wou sterven. Het was eerder een schreeuw om hulp. Ik snap best dat men snel aan die piste denkt, maar wij die hem echt kennen, weten beter. Ooit werd een BMW van hem gestolen. Hij werkte als dj en zat verweven in het Antwerpse milieu. Misschien heeft dat er iets mee te maken? Maar zelfmoord sluit ik uit, Ringo was een aandachtstrekker.”

Volgens Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen, worden er nog enkele pistes bekeken.