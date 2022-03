Tussen zondag 20 maart 22.30 uur en maandag 21 maart 6 uur verliet de 41-jarige Isabelle Dinneweth te voet haar woning in de Zwartegevelstraat in Tielt. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. De politie liet weten dat Isabelle ondertussen in goede gezondheid terug werd gevonden.

Over de omstandigheden van haar verdwijning zijn geen verdere details bekend.