Verhuizing en uitbreiding Ieperse gevangenis uitgesteld tot maart 2022

Nog geen maand geleden liet de directie van de Ieperse gevangenis weten dat de verhuizing van de gedetineerden tegen 23 december een feit zou zijn. Maar wat blijkt nu? De werken zijn uitgesteld tot begin maart 2022 tot groot ongenoegen van de lokale ACOD-vakbondsafvaardiging.

Penitentiair beambte Cindy Debyser (45) werkt al 15 jaar in de Ieperse gevangenis en heeft de hele soap van in het begin meegemaakt. “Het eerste bericht dat men Ieper tijdelijk wou sluiten voor verbouwingen om de capaciteit op te drijven dateert immers al van 2016. Sinds 2019 is dan effectief binnen het Bijzonder Overleg Comité (BOC) werk gemaakt van de verhuizing en alle mogelijke gevolgen. De doelstelling van 2020 is altijd maar verder opgeschoven.”

Blijvers en vertrekkers

In overleg met de regionale directie werd een lijst opgesteld van blijvers en vertrekkers. “Wie in een andere gevangenis – oorspronkelijk Brugge, Oudenaarde en Ruiselede – ging werken, kwam daar eigenlijk bovenop het reeds bestaande personeelsbestand terecht. Voor die gevangenissen zou dat een verlichting van de werkdruk betekenen, maar ondertussen zijn we een jaar verder en is het personeelsbestand overal serieus gezakt. Sinds oktober worden daar geen nieuwe gedetineerden meer opgenomen en barsten Gent en Brugge uit hun voegen. We zaten hier eind november met 75 à 80 gevangenen, maar nu de verhuizing met twee maanden uitgesteld is zitten we deze week weer met 110 gedetineerden.”

Natuurlijk willen wij wel weten waarom de verhuizing en verbouwing andermaal vertraging oplopen. “Volgens de Regie der Gebouwen zit de aanbesteding in de eindfase en kunnen de deelnemers die het niet gehaald hebben het gunningsdossier inkijken. Voor die periode afgelopen is, mogen de werken nog niet starten. Ook onze directie was daarvan niet op de hoogte toen ze eerder communiceerden over de verhuizing.”

Compensaties

Het nieuwe uitstel schoot in het verkeerde keelgat bij het personeel en daarom belegden ze op donderdag 9 december een online overleg met de lokale en regionale gevangenisdirectie. “Dat gebeurde in een constructieve sfeer, maar extra compensaties kwamen er spijtig genoeg nog niet. Voor de periode dat we elders werken, willen we de duur van de verplaatsing in overuren vergoed krijgen. Of voor het woon-werkverkeer krijgen we maximaal de treinticketvergoeding, ook als je ervoor kiest om met je eigen wagen te gaan. Dat zijn toch geen buitensporige eisen? Bovendien houdt men onvoldoende rekening met de verregaande gevolgen: sommigen hadden al een tweede wagen gekocht of gekeken voor kinderopvang! We raadplegen onze achterban op 21 december.”

Ook voor de toekomst ziet de plaatselijke ACOD-vakbondsafgevaardigde het somber in. “De capaciteit van de Ieperse gevangenis wordt opgetrokken tot circa 180 gedetineerden, maar de ruimte voor de wandeling is daar niet op voorzien. Ook de eerder vernieuwde ruimte voor advocaten en het ongestoord bezoek zullen dan niet meer voldoende zijn. Het gaat immers bijna om een verdubbeling van onze huidige capaciteit. In onze ogen hadden de bevoegde overheden beter beslist om deze locatie te verlaten en de Ieperse legerkazerne om te vormen tot een penitentiaire instelling van de 21ste eeuw. Hier is er eigenlijk onvoldoende plaats en dat is nog zacht uitgedrukt.”

Eerste detentiehuis

En hoe reageren de gedetineerden op het uitstel van deze verhuizing? “Eigenlijk zijn zij wel tevreden, want zolang Ieper openblijft, kunnen hun bezoekers blijven komen zoals ze dat gewoon waren. Het is andere koek voor de leveranciers van de gevangenis: die contracten zijn eerder aangepast of opgezegd en moeten nu weer gewijzigd worden. Zo’n werkwijze zou in de privé afgestraft worden. Ondertussen is het nog steeds wachten op de opening van het eerste detentiehuis (voor straffen minder dan drie jaar en met laag veiligheidsrisico, red.) dat justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk wilde openen.”