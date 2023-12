“Zwemmen in water van drie graden”: Brugse IJsberenkring is klaar voor eerste Coudeceuckenduyk

De Brugse IJsberenkring heeft sinds enkele jaren in de Koude Keuken in Sint-Andries een eigen stek en organiseert daar zaterdag 23 december in de vijver en het naastgelegen clubhuis voor de eerste keer de Coudeceuckenduyk. Die komt er in de plaats van de vroegere traditionele kerstduik en het Nationaal Zwemfeest.

De Koninklijke Zwemclub Brugse IJsberenkring organiseert sinds 1973 een kerstduik. Die onderging in de loop der jaren een aantal metamorfoses en verhuisde van de Rozenhoedkaai met enkel geoefende ijsberen naar de Langerei. Nu is dit omgetoverd in de Coudeceuckenduyk in de vijver van de Koude Keuken. Na een gezamenlijke opwarming kan elke zwemmer, die ingeschreven en verzekerd is, onder begeleiding van leden van de club om 16.30 uur een plons maken. “We zitten aan circa 150 zwemmers. Inschrijven kan nog tot zaterdag 15 uur”, zegt voorzitter Koen Kerckhove.

“Het gezond bezig zijn met het lichaam zit duidelijk in de lift en wij geven daar een mooi antwoord op. De boost van het aantal leden tijdens corona houdt aan. We zitten nu aan circa 140. Onze jongste zwemster is 11 jaar en Willy Sandyck is met zijn 75 jaar de oudste”, weet de voorzitter.

IJsberenzwemfeest

De club kwam vorige zondag met een 50-tal ijsberen samen in de Koude Keuken voor het wekelijkse zwemmoment. Het water was drie graden warm. “In een week tijd zal dit nog amper veranderen. Dit is toch een pittige temperatuur om in te baden.”

Eerder, vanaf 13 uur, is er het nationaal ijsberenzwemfeest dat tot op heden in januari in de Sint-Pietersplas plaatshad. “Hier gaat het om het competitieve gedeelte, met 20 meter voor de jongste deelnemers, de klassieke 50 meter en ook 120 meter of het oversteken van de waterplas”, weet de voorzitter. “Zoals elk jaar komen er getrainde ijsberen uit de traditionele clubs langs: uit Boom, Dendermonde, Hoei, Deurne en Wachtebeke. We eindigen dan in en of nabij ons clubhuis met een kleine kerstmarkt, met wat vuurhaardjes om het gezellig te houden.”

Meer info vind je op www.brugseijsberen.be. (ACR)