Wijnbouwers en -makers in spe ontvangen diploma

Tien cursisten aspirant-wijnbouwer/wijnmaker kregen deze week hun diploma uit handen van docent Eddy Durnez van Zeewientje Wilskerke. Een van de cursisten die zijn diploma op zak heeft, is Eric Vandewalle uit Middelkerke.

De cursisten startten in mei van dit jaar hun cursus en op dat moment werden ook 4.000 druivenstronken aangeplant. Het ging om diverse soorten witte en rode druiven. “Ik heb enorm veel bijgeleerd en aan de stronken die werden aangeplant groeiden dit jaar al mooie trosjes druiven, weliswaar nog niet genoeg om te persen, maar we voorzien dat er tegen volgend jaar al een mooie opbrengst zal zijn. Ik vermoed dat er tegen volgend jaar toch al een 100-tal flessen wijn kunnen worden geproduceerd”, geeft Eric Vandewalle mee.

Iedere cursist kan dan zijn eigen wijn maken met een eigen mengeling van druiven zodat er heel wat verschillende soorten en smaken wijn zullen uit voortkomen. “Ik ben geen notoire wijndrinker, maar kan een glaasje wijn wel appreciëren”, zegt Eric Vandewalle.

Eigen wijntje

“Ik heb wijn indertijd leren kennen door mijn schoonvader die echt wel een wijnkenner was. Hij heeft me destijds ook een fraaie collectie wijnetiketten gegeven. Toen ik de oproep van Eddy Durnez voor cursisten zag, heb ik ook geen moment getwijfeld om me in te schrijven. Ik word volgend jaar 70 jaar en het zou uiteraard leuk zijn moest ik op mijn verjaardag mijn gasten kunnen trakteren op een eigen wijntje”, lacht Eric Vandewalle.

Het blijft zeker niet bij deze eerste tien cursisten, want ondertussen is er nog meer grond vrijgekomen in de omgeving van de wijngaard en kunnen nog meer mensen gebruik maken van een lapje grond om hun eigen druivenstronken te planten en een diploma te behalen.