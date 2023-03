Wielertoeristen Leie-Cycling beginnen aan 51ste seizoen

Traditiegetrouw is de eerste zondag van maart de start van een nieuw seizoen voor Leie-Cycling. Na een stevig ontbijt, geschonken door de lokaalhouders Heidi en Koen, konden de wielertoeristen van start gaan voor hun 51ste seizoen.

De club, die 65 leden telt, is ook dit jaar onderverdeeld in vier categorieën. Ze onderscheiden zich in de A’s, de B’s, de C’s en de C+-categorie. Dit naar gelang de afstand en snelheid. In totaal staan er dit seizoen 40 ritten op het programma voor elke categorie. “Dit jaar mogen we ook een paar nieuwigheden meedelen”, wist voorzitter Hans Meersman in zijn welkom te vermelden. “Zo mogen we Sofie Peirs welkom heten in ons vijfkoppig bestuur. Sofie is iemand die van aanpakken weet en boordevol ideeën zit. Het kersvers bestuurslid schenkt ook een kleine EHBO-kit per categorie. Verder zijn we ook bezig om onze website in een nieuwe en aantrekkelijker kleedje te steken. Tot slot willen wij onze lokaalhouders danken voor de steeds goede ontvangst en we schenken hen op onze beurt een geschenkbon zodat ook zij samen eens kunnen genieten van een heerlijk ontbijt”, sluit de voorzitter. (RSB/foto RSB)