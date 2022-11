Wielertoerist maakt zich op voor VTT Mosseltocht

Liefhebbers van de betere VTT kunnen op zaterdag 5 november deelnemen aan de 26ste Mosseltocht van Internationale Vereniging De Wielertoerist.

“De start en aankomst van onze VTT bevinden zich aan Putboringen Van Deynse in de Krommewege 80 in Maldegem”, vertelt secretaris Peter Van den Berghe. “Deelnemers kunnen inschrijven vanaf 8 uur en hebben de keuze uit een wegrit van 40 kilometer of een VTT van 35 kilometer (inschrijven tot 14 uur), 45 kilometer (inschrijven tot 13 uur) of 55 kilometer (inschrijven tot 12 uur). Alle parcours zijn netjes uitgepijld en onderweg voorzien we bevoorrading”, klinkt het bij de wielervereniging, die 62 leden telt. (MIWI/foto MIWI)

Meer info op www.dewielertoerist.nl