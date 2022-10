Wandelclub Rustige Bosstappers stapt de herfst in

Voor de 36ste keer gaat de herfstklassieker van de vzw Rustige Bosstappers door. De RBS-tocht, op zondag 30 oktober, start in zaal De Schelpe in Snellegem.

“Het is voor onze kersverse parcoursmeester Eric Vermote opnieuw een hele uitdaging om op deze tocht de mooie kantjes van Snellegem en omstreken te verwerken in het parcours. “We bieden een gevarieerd parcours aan met afstanden van 4, 6, 9, 14, 17 of 26 kilometer,” zegt Marie-Paule Devisch van de Rustige Bosstappers. “De kortste afstand blijft op grondgebied Snellegem, waarbij het parcours volledig verhard en toegankelijk voor rolwagens en kinderwagens is. De andere afstanden gaan richting Varsenare. De afstanden 14, 17 en 26 kilometer gaan richting natuurdomein Beisbroek. Wie kiest voor de langste afstand, krijgt een extra parcours in het provinciaal domein Tillegembos. Dit bos is met zijn oppervlakte van 144 ha het oudste provinciedomein van West-Vlaanderen. Onderweg is er hier mogelijkheid tot gebruik van het openbaar toilet. Na deze lus sluiten de wandelaars zich terug aan bij de andere afstanden. Om aan het totaal van 26 kilometer te geraken, is er nog een uitbreiding richting Jabbeke, om daarna weer aan te komen in de startzaal De Schelpe. Je zal merken dat de rode draad in deze tocht vooral natuur en bos is.” Starten voor de RBS-tocht kan op zondag 30 oktober in zaal De Schelpe in Snellegem tussen 7 en 15 uur. (PA)