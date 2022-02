Wandelclub 12 Uren van Lauwe organiseert Kazemattentocht

Wandelclub De 12 Uren van Lauwe organiseert op zaterdag 26 februari zijn jaarlijkse Kazemattentocht, een wandeling in en rond Menen. Met de basisschool Futura op de wijk Ons Dorp heeft de wandeltocht dit jaar een nieuwe start- en aankomstplaats.

Voor trouwe deelnemers aan de Kazemattentocht is de nieuwe startplaats op Ons Dorp geen onbekend terrein. “Bij vorige edities deed de Futura-basisschool in de Volkslaan nog dienst als rustpost en werd er gestart in de Sint-Jorisschool in de Fabiolalaan. Maar omdat we in Futura over een grotere zaal beschikken en zo beter de geldende coronamaatregelen kunnen respecteren, hebben we deze keer gewoon onze startplaats en onze rustpost geswitcht”, zegt voorzitter Marnix Vancauwenberghe (65).

“Parcoursmeester Johnny Herman stippelde de wandeling uit. Passages in de binnenstad langs historische plekjes zoals de kazematten en de vesten worden gecombineerd met wandelen langs mooie stukjes natuur zoals de Geluwebeek.”

Innerlijke mens

De deelnemers kunnen kiezen voor een wandeling van 4, 7, 12 of 18 km. Starten kan tussen 7.30 uur en 15 uur. Leden van Wandelsport Vlaanderen betalen 1,5 euro en niet-leden 3 euro. Kinderen onder 12 jaar kunnen gratis meestappen. Inschrijven kan op de dag zelf.

Tijdens de Kazemattentocht wordt ook gedacht aan het versterken van de innerlijke mens. “Elke deelnemer ouder dan 18 jaar krijgt een gratis jenever. Maar we zijn vooral gekend voor de lekkere Brusselse wafels die we ter plaatse bakken. Ook een goeie picon mag niet ontbreken. Afhankelijk van het weer hopen we op een duizendtal wandelaars.”

Vijf wandeltochten

Vorig jaar was er geen Kazemattentocht, in 2020 had de Lauwse wandelclub dan weer het geluk dat het net de eerste lockdown te snel af was.

“Sinds het begin van de coronaepidemie is dit pas onze derde wandeltocht. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een normaal jaar met vijf eigen wandeltochten. Op 8 april is er de Leietocht in Lauwe. De Voettocht in Lauwe, met een zoektocht voor de kinderen, van begin juli is onze grootste qua aantal deelnemers. Eind augustus organiseren we de Howitzertocht in Desselgem en in oktober de Open Grenstocht in Rekkem”, besluit de voorzitter.

(CB)