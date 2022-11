Vzw De Denker gaat al voor 15de (!) keer op kerstreis

De culturele genootschap VZW De Denker gaat op zaterdag 10 december nu al voor de vijftiende keer op kerstreis. Dit keer gaat het richting Hasselt met opnieuw een volle autocar.

De werkgroep met Stefaan Bogaerts, Kevin Lingier, Delphine Vannevel en Stefaan Guillemijn is terecht fier. “De kerstperiode is voor ons bestuur speciaal”, opent bestuurslid Stefaan Bogaerts (46). “In het begin bezocht het bestuur alleen enkele kerstmarkten in ons land met de trein. Onze voorzitter Jos en collega Freddy Van Hove opperden 16 jaar geleden plots het idee om een kerstreis te maken per autocar met sympathisanten van onze vereniging. Na enkele offertes bij autobusmaatschappijen konden we toen de prijs bepalen op 25 euro per persoon. We zijn nu zoveel jaren later en alles is zoveel duurder geworden, maar toch is bedrag onveranderd gebleven. We betalen er zelfs de fooi van de chauffeur mee.”

Enkel in eigen land

“In de loop der jaren hebben we ook verplaatsingen gemaakt naar de wereldbefaamde kerstmarkten in Düsseldorf, Keulen, Maastricht en Reims, maar nu werd beslist om in eigen land te blijven. Zo kunnen we het 25 euro-concept verder behouden en moet je niet urenlang op de bus zitten. Hasselt bijvoorbeeld is nu een kleine drie uur rijden en als je in goed gezelschap bent, is dat uiteindelijk niet zo ver.”

Vorig jaar was het een sabbatjaar door corona. “We hadden nochtans alle voorbereidingen genomen en de autocar vastgelegd, maar door de toen nog geldende maatregelen met mondmaskerplicht en dergelijke hebben we het uiteindelijk afgeblazen. Nu stonden onze vaste reizigers weer te popelen en met fierheid kunnen we stellen straks opnieuw met 58 passagiers richting Hasselt te trekken. Enkele jaren geleden hebben we deze prachtige Limburgse stad zijn ‘Winterland’ al eens bezocht. De reacties waren toen bijzonder lovend, vandaar wellicht dat ook nu weer de bus bijna meteen volzet was”, besluit Stefaan Bogaerts. (SBR)