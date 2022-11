Vrouw & Maatschappij Harelbeke biedt land- en tuinbouwsters luisterend oor

De leden van Vrouw & Maatschappij Harelbeke staken de vrouwelijke landbouwers een hart onder de riem met een huisbezoek en versgebakken koekjes in de vorm van een oor: een symbolisch ‘luisterend oor’.

Ze gingen op bezoek bij de familie Vergote in Hulste die een boerderij runt. “Onze landbouwsters zijn van ‘s ochtends tot ‘s avonds in de weer om het voedsel op ons bord te garanderen. Dat doen ze vaak ten koste van hun eigen vrije tijd en me-time. Volgens ons is het daarom hoog tijd om de rollen om te draaien, en de landbouwsters een duwtje in de rug te geven. Met versgebakken koekjes in de vorm van een oor, willen we hen een symbolisch ‘luisterend oor’ bieden, maar ook appreciatie tonen voor het harde werk van onze land- en tuinbouwsters”, zegt Nationaal voorzitter V&M Lynn Callewaert.

Volgens haar is er meer dan ooit nood aan appreciatie voor vrouwen binnen de sector. “De landbouwsector verkeert immers al enige tijd in zwaar weer: de snel veranderende regelgeving, de lage prijzen voor landbouwproducten en het instortende gezinsinkomen in onder meer de varkenssector, zijn slechts enkele van de tegenslagen die ze de laatste tijd te verwerken hebben gekregen.”

Sleutelfiguren

“Die omstandigheden brengen stress met zich mee, die vaak opgevangenwordt dooronze landbouwvrouwen. Als sleutelfiguren binnen de Vlaamse landbouwbedrijven zijn ze vaak tegelijkertijd boekhouder, dierenverzorger, technicus, moeder en manager van het huishouden. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat het niet zozeer de combinatie van al deze rollen is, maar wel de emotionele planlast ervan, die extra mentale belasting met zich meebrengt. Een taak die vaak bij de vrouw komt te liggen. Vrouwelijke landbouwers leggen daarbij de lat voor zichzelf ook vaak hoog. Ze werken immers vaak zeven dagen op zeven voor het voedsel op ons bord en het groen in onze omgeving.”