Voorzitter Yves Dupont viert 25 jaar Gidsenkring Menen-Wevelgem: “Als gids ben je nooit volleerd”

Gidsenkring-voorzitter Yves Dupont heeft van de receptie ter ere van het 25-jarig bestaan van Gidsenkring Menen-Wevelgem gretig gebruik gemaakt om alle leden te prijzen voor hun jarenlange inzet. “Naast het stadsbestuur en dienst toerisme voor het organiseren van deze receptie bedank ik hier vooral alle gidsen en leden van onze kring voor hun jarenlange steun”, gooide Yves een bloemetje naar de leden van de Gidsenkring.

De receptie voor het 25-jarig bestaan was eigenlijk gepland voor 2020 maar ‘enen’ virus besliste daar anders over. “In mei bestaat de gidsenkring dus eigenlijk al 28 jaar. Voor onze gidsenkring het levenslicht zag werden de gidsbeurten gedaan door Eddy Demeyere van de dienst evenementen. Het bleek al snel duidelijk dat er nood was aan enkele vaste gidsen. Na een scholing van 10 namiddagen konden we starten met het gidsen. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste gidsbeurt in september 1995. Ik ontdekte al heel snel dat daar veel zelfstudie en opzoekingswerk bij te pas kwam. Dat is nodig om een goeie gids te zijn. Een gids is immers nooit volleerd. Ondertussen hebben we al een tiental themawandelingen, waaronder de beeldenwandeling, funeraire wandelingen, wandelingen in Wevelgem, onder andere op Menenwald, Lauwe, Rekkem, de Barakken, de Leiewerken”, vertelt Yves.

Thema beestig op erfgoeddag

Ook schepen van toerisme Virginie Breye was bij de viering van het 25-jarig bestaan. “Al deze gidsen zijn de ambassadeurs van onze stad. Ik kijk alvast reikhalzend uit naar de geplande tochten in Groot Menen”, gaf ze aan.

In 2023 staan er inderdaad al een aantal sterke projecten vast. “We hopen inderdaad dit jaar op heel wat gidsbeurten. Wat staat er intussen al vast? Bijvoorbeeld het Yvonne Serruys-jaar, de Erfgoeddag op 23 april met als thema ‘beestig’ en de Open Monumenten-dag op 10 september. We zullen ook gidsen tijdens de tentoonstelling van ‘Anna Frank’ van 13 februari tot 11 maart. Ook hopen we enkele maandelijkse themawandelingen aan te bieden.

Daarnaast zijn er twee lezingen gepland. Op 11 maart komt Katrien Vanhecke nog eens naar Menen. Na het succes van haar lezing over soldaat Marie in 2020, komt ze nu opnieuw. Op 25 mei, drie keer uitgesteld omwille van corona, komt Roland Bergeys dan weer een lezing geven over ‘de verdwijning van Anne Verduyn’. Beide lezingen gaan door in CC De Steiger. Laat me erbij vermelden dat deze lezingen gebeuren in samenwerking met Heemkring en het Comité van Mausoleum der PG”, besluit Yves.

