Voormezeelse KLJ ZiVoHo start nieuw werkjaar op vrijdag 7 oktober

Op vrijdag 7 oktober begint KLJ ZiVoHo haar nieuwe werkjaar met de startdag. Iedereen die geboren is in 2007 of vroeger is welkom. De startactiviteit vindt plaats om 19.30 uur in het KLJ-lokaal in de Wittenhuisstraat 1 in Voormezele.

“KLJ ZiVoHo is een gezellige, hechte bende. We richten ons specifiek naar jongeren vanaf 15 jaar”, vertelt bestuurslid Justine Ghesquière. “Doorheen het jaar proberen we een grote variatie aan activiteiten aan te bieden zoals een Sinterklaasfeestje, karting, quiz… We organiseren twee tot drie keer per maand een activiteit, meestal op vrijdagavond. Ook organiseren we jaarlijks een kippenfestijn, de tweede vrijdag van juli. Sinds vorig werkjaar organiseren we opnieuw onze Terrasjesfuif, waar de leden met veel plezier aan meehelpen. Iedereen is welkom op onze startdag. Wie lid wil worden, kan één van onze leden of bestuursleden contacteren. Contact opnemen via onze Facebookpagina kan ook.” (foto EG)

justine.ghesquire@gmail.com