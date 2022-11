Voorbereiding zevenjaarlijkse Mechaegelstoet in Zwevegem opgestart

Volgend jaar trekt op 19 augustus de ietwat vreemde Mechaegelstoet weer door de Zwevegemse straten. Dit gebeurt maar om de zeven jaar. Onlangs werden de voorbereidingen opgestart.

Grote bezieler van de Mechaegelstoet is Willy Vancauwenberghe. Samen met Bjorn Demets, Daniel Vandorpe, Maarten De Craemer en Dennie Vancauwenberghe organiseert hij deze zonderlinge optocht. “Op onze startvergadering meldden zich al 70 mensen die willen meewerken. Daar zijn heel wat jonge mannen bij, want de traditie wil dat je van het mannelijk geslacht moet zijn om te mogen meestappen”, begint Willy.

Mannen

Waar de Mechaegelstoet zijn oorsprong heeft, konden we niet achterhalen. Wel dat hij om de zeven jaar door Zwevegem trekt en is ontstaan eind 1800. Ook Willy kon ons niet verder helpen, al heeft hij wel een eigen idee. “In Zwevegem-Knokke spreken we niet over Mechaegel, maar eerder over Mahoggel. Waar de namen Mechaegel of Mahoggel juist vandaan komen, weet tot nu niemand. Volgens sommige bronnen zou het te maken hebben met Sint-Michael, die rond Knokke-kermis zijn naamfeest heeft. Andere bronnen hebben het dan over ‘magog’ een afgeleide van de duivel. Wij houden het op een niet nader te benoemen zotte bende die al zingend en springend van café tot café een traject van om en bij de 20 km aflegt om ’s avonds in Zwevegem-Knokke verder de ommegang te vieren. Dit is telkens een echt volksfeest.”

Bedelen

Willy Vancauwenberghe denkt dat de oorsprong van de stoet eerder moet te vinden zijn bij een bende jonge gasten die na Knokkekermis alle drinkgeld hadden opgedronken en op de maandag verkleed als gekken en narren van deur tot deur gingen bedelen om geld.

De Mechaegelstoet bestaat uit een 70-tal personages dat verschillende beroepen of oude ambachten weer eens in de kijker stelt. “Ik denk dan aan een scharensliep, schoorsteenveger, bakker met bakfiets, steenkapper, kleermaker, veldwachter, barbier, kerkbaljuw, mandenvlechter, en noem maar op.”, besluit Willy die heel tevreden is met de grote opkomst op de startvergadering. Het is trouwens de zesde keer dat hij en Daniel Vandorpe meewerken aan de stoet. (GJZ)