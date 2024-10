Volleybalteam Caesarienen op weekend in Franse stijl

Damesvolleybalteam De Caesarienen trok onlangs op weekend naar het Franse Belle-et-Houllefort. Zestien volleydames tekenden present.

Het thema van het weekend was Frankrijk. Ze startten met een kaas- en wijnavond. Iedereen kreeg ook een klinkende Franse naam. Op zaterdag stond een dagtocht met een e-bike op het programma. Vanuit Boulogne fietsten de dames over glooiende wegen naar het kasteel van Hardelot en via Equihen-Plage terug naar de startplaats.

Een fris pintje of een even frisse Ricard brachten de Caesarienen in de juiste stemming voor de thema-avond. Die verliep zoals steeds verrassend, humoristisch, muzikaal en sfeervol. Het sportieve gezelschap sloot het weekend de zondag af met een stevige wandeling rond Wimereux en een etentje.

(KVCL/gf)