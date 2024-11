Vogeltentoonstelling en -beurs in Den Hazelt: “We zijn een groeiende club”

Het laatste volle weekend van oktober is traditioneel vogelweekend in Rumbeke van de vogelclub De Witte Spreeuwen uit Roeselare. Een gelukkige en trotse voorzitter Mario Decneudt vertelt.

“In totaal waren er 953 vogels (276 kleurkanaries, 169 Europese vogels, 165 postuurkanaries, 138 exoten, 102 parkieten, 61 duiven en hoenders en 42 hybriden). De 38 deelnemers hebben allemaal een mooie prijs van onze rijkgevulde prijzentafel (met groenten- en fruitmanden, flessen wijn, biermand, zakken vogelzaad, verzorgingsproducten, elektro, waardebonnen en andere mooie prijzen) mogen kiezen. De dag nadien was er onze bekende vogelbeurs. Het was opnieuw op de koppen lopen. Héél veel volk. Heel veel aangeboden vogels, maar ook veel geïnteresseerde kopers, niet enkel uit België, maar ook uit Frankrijk.”

Groeiende club

“We zijn nog steeds een groeiende club”, vervolgt voorzitter Mario. Momenteel telt de club 327 leden die allemaal samen zo’n 23.000 vogelringen per jaar bestellen. We stellen ons laagdrempelig en toegankelijk op. We proberen onze leden zo goed mogelijk met raad en daad bij te staan door verschillende activiteiten in te richten, zoals een jaarlijkse ledenvergadering met een spreker, het inenten van kanaries tegen de pokken… Daarnaast organiseren we ook vier maal per jaar een vogelbeurs. Deze vogelbeurzen zijn ondertussen al heel bekend bij de vogelliefhebbers en lokken steeds meer geïnteresseerden. Onze club beschikt, godzijdank, ook over een heel sterk bestuur, volledig op vrijwillige basis, ten dienste van de vogelliefhebbers. Daarnaast kunnen we rekenen op een aantal helpers die steeds klaar staan om de handen uit de mouwen te steken. Beide zijn heel erg bepalend voor de sterkte van onze club! Langs deze weg wil ik hen allen van harte bedanken. Onze volgende activiteit in Den Hazelt is onze vogelbeurs op zondagmorgen 26 januari 2025. Op zaterdag 21 december 2024 ben je van harte welkom op de kerstmarkt van Rumbeke voor een natje en een droogje.”

Weetjes

Enkele interessante weetjes met betrekking tot de vogeltentoonstelling 2024: algemeen kampioen is Rik Rogolle, clubkampioen is Bart Bruwier en jeugdkampioen is Sype Verhulst. Alle drie hebben ze een prachtig aandenken, geschonken door de stad Roeselare, in ontvangst mogen nemen. De vogels worden onderverdeeld in zeven secties. De sectiekampioen was bij de kleurkanaries: Rik Rogolle, bij de postuurkanaries: Kevin Merlot, bij de Europese vogels: Kurt Vermet, bij de exoten: Sype Verhulst, bij de hybriden: Franky Tavernier, bij de parkieten: Stefaan Philips, en tenslotte bij de duiven en hoenders: David Vanden Broeck. (Arnold D’haene)