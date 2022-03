Vijf jaar Huis van het Kind in Hooglede

Het Huis van het Kind vierde z’n vijfjarig bestaan. Ze deden dit met leuke activiteiten voor jong en oud. Tegelijkertijd opende het Mamadepot de deuren, de kers op de taart voor Huis van het Kind.

Met de viering van het vijfjarig bestaan van Huis van het Kind willen de initiatiefnemers alle organisaties en activiteiten die ze de afgelopen jaren realiseerden in de spotlights zetten. Een treintje reed met de deelnemers aan de viering rond in Hooglede om de hartverwarmende projecten te ontdekken. Op elke stopplaats konden de kinderen genieten van een workshop, springkasteel, infostand of een andere leuke activiteit.

Mensen samenbrengen

Aan het Mamadepot troffen we Nancy Huyghe aan die wat meer uitleg gaf over het nieuwe project van Huis van het Kind. “We zijn bijzonder trots, want dit is het eerste Mamadepot in West-Vlaanderen. De kerntaak van Huis van het Kind bestaat erin om mensen samen te brengen en zo ontmoeting te creëren.”

“Halfweg januari hielden we twee grote inzamelweekends. We kregen massaal veel respons van mensen die spullen voor baby’s en kinderen wilden doneren. Al dat materiaal gaat eerst naar onze sorteerruimte, waar vrijwilligers controleren of het speelgoed nog werkt en of de kledij in goeie staat is. Daarna komt het in onze winkel terecht die elke eerste zaterdagvoormiddag, elke tweede woensdagnamiddag en elke derde zaterdagnamiddag van de maand open is. Al wie dat wenst, kan een kijkje komen nemen en zo tweedehandsspullen voor een prijsje op de kop tikken”, aldus Nancy Huyghe, coördinator van Huis van het Kind.

“We willen de toegang zo laagdrempelig mogelijk houden zodat iedereen zich hier welkom voelt, ook gezinnen die het wat moeilijker hebben. Voor hen werken we trouwens met een klantenkaart zodat het zeker ook voor hen financieel haalbaar is om hier iets te kopen.”

Workshops

“Verder is hier ook een speelstraat waar de kindjes hun speelgoed eens kunnen uittesten. Voor de ouders hebben we dan weer een sit&relaxruimte gecreëerd. Om ons project financieel haalbaar te maken, krijgen we steun van het gemeentebestuur, de vzw Ferm en Cera. De opbrengst van dit mooie project willen we dan ook graag terug investeren door workshops voor kinderen en ouders te organiseren”, besluit Nancy Huyghe.

(EVG)