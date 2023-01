Unizo wil geen trekker van de organisatie meer zijn, maar Izegemse Batjes lijken gered

Unizo Izegem wil niet langer de hoofdorganisator van de Batjes in Izegem zijn. Op een brainstormmoment stonden wel al enkele mensen op die de kar mee willen helpen trekken.

Maandagavond werden in zaal Meilief de handelaars en horecamensen bijeengeroepen om te brainstormen over de toekomst van de Batjes. Die bestaan al sinds 1969 en zouden in 2023 dus aan de 55ste editie toe zijn mocht corona er niet tussen zijn komen fietsen. In 2022 werd voor een nieuwe aanpak gekozen, ook al omdat het aantal standhouders al jaren aan het afkalven was. “En we moeten eerlijk zijn, er zijn ook minder handelaars en winkeliers in het centrum als vroeger. Er is gewoon meer leegstand”, oppert Pieter Haesbrouck, voorzitter van Unizo Izegem.

Komende maandag opnieuw vergadering

Vanaf de jaren zeventig waren het de straatcomités die verantwoordelijk waren voor de animatie en de standhouders in hun straat. “Maar om daar wat uniformiteit in te krijgen werd Unizo er opnieuw bij betrokken”, weet de voorzitter. “Maar uiteindelijk is de organisatie volledig op onze schouders terecht gekomen. Maar wij zijn natuurlijk geen handelaars, maar zelfstandigen met allemaal ook een drukke job. Qua veiligheid en financiën is dit een niet te onderschatten organisatie.”

Unizo wil nog een ondersteunende rol spelen, maar zal zeker geen trekker meer zijn van de organisatie. “Dat hebben we laten blijken en als er niemand opstaat, dan kon het wel eens gedaan zijn met de Batjes.” Maar zover lijkt het niet te komen. Op de vergadering waar toch een 30-tal handelaars en horecabazen aanwezig stonden al enkele mensen op. “En ook de stad Izegem beloofde verdere ondersteuning én een subsidie.” Volgende maandag is er opnieuw een vergadermoment.