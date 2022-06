Geschiedenis van de Izegemse Batjes gaat al terug naar 1969: Van boksmatchen tot Eddy Wally

De eerste Izegemse Batjes dateren van 7 en 8 juni 1969, al ruim een halve eeuw geleden dus. De voorbije twee jaar konden ze niet doorgaan omwille van de coronapandemie, maar het derde weekend van juni pakt een vernieuwd comité de draad weer op met een nieuw parcours en een vernieuwd programma. Tijd om met Bart Blomme van de Heemkundige Kring Ten Mandere even terug te kijken op de vorige jaren.

“Laten we eerlijk zijn, de werkgroep Batjes van het toenmalige NCMV (nu Unizo) had het concept van de eerste Izegemse Batjes wel een beetje afgekeken van de Roeselaarse Batjes om eens een feestweekend voor de Izegemse handelaars te organiseren”, zegt Bart Blomme. “Geen ongewoon initiatief voor een middenstandsburgemeester als wijlen André Bourgeois. Antoine Mallisse bezorgde ons twee lijvige mappen met allerlei documenten – kranten, weekbladen, affiches,… over de Batjes van 1969 tot en met de editie van 2003.”

Wie herinnert zich nog die eerste editie toen Emelgemnaar en piloot Gilbert Lechat de zaterdag met een vliegtuigje boven Izegem vloog en strooibriefjes naar beneden liet dwarrelen om volk naar het centrum te lokken? “Gabriel Eeckhout was toen voorzitter van de werkgroep waarin ook nog bekende namen als Jozef Debusschere, Alberic Deprez, Richard Timperman en nog anderen zaten. Toen al was er randanimatie met onder andere VRT-icoon Tante Terry, die de kinderen kwam entertainen. Aan de eerste Batjes hield het comité amper 207 Belgische frank over, terwijl er maar liefst 109.980 Belgische frank kosten werden gemaakt.”

Merkenverdelers

Jaar na jaar kwam er echter meer volk naar de Izegemse Batjes en het comité zorgde ook voor afwisselende animatie. “In 1970 waren er zelfs bokswedstrijden op de Batjes met onder andere Jean-Pïerre Coopman en de gebroeders Seys uit Roeselare. Op de Grote Markt was er voor het eerst een autoshow van de Izegemse Merkenverdelers. Een jaar later deden de reuzen hun intrede, werd er gerolschaatst en krachtbal gedemonstreerd. En eind de jaren zeventig gaf krachtpatser John Massis nog een demonstratie en kwam charmezanger Eddy Wally naar de Batjes. Niet met ‘sacoches’ maar wel om te zingen. In 1981 startten de Batjes voor het eerst op vrijdagnamiddag en twee jaar later koos men een vaste datum voor de Batjes: het derde weekend van juni.”

Straatcomités

Het organiserend comité voerde in de jaren zeventig de straatcomités in, die telkens voor een straat of enkele straten verantwoordelijk waren. “Een systeem dat goed werkte omdat die het best wisten hoe ze in dat straatdeel het juiste evenwicht moesten vinden tussen ‘commerce’ en animatie. In 1990 was er een eerste schoentjesworp vanop de elevator van de brandweer en datzelfde jaar was er een delegatie van onze zusterstad Bad Zwischenahn in Izegem. Later kwamen daar ook de partnersteden Hotton, Belle en Zlìn bij.

We kunnen hier onmogelijk een opsomming maken van wat er allemaal op de Izegemse Batjes gebeurde de voorbije jaren. Toch willen we nog enkele bijzondere dingen eruit pikken. Halfweg de jaren tachtig stond lokale Radio Ufo op vier plaatsen op het Batjes circuit, waar allerlei Vlaamse zangers als Erik Marijsse, Erik Van Neygen en Paul Severs optraden. Benji-spingen aan Kaffee Lagaar, unieke wereldkampioenschappen als ‘buiksleren’ en ‘savatteschieten’ waren initiatieven van bekende Izegemnaar Paul Berlamont van Lagaar.

En we kunnen hier helaas onmogelijk alle verdienstelijke mensen opnoemen die zich jaar op jaar inzetten voor de Batjes. Eén daarvan is Marc Naert, die in 1972 secretaris werd van het Batjescomité en dat ook vele jaren bleef.

Twee jaar batjesloos

In 2019 was de 50ste editie me een vernieuwd comité. Jammer genoeg waren er door corona twee jaar geen Batjes. Het komende derde weekend van juni zijn we aan de 52ste editie toe. Een editie die er ietwat anders zal uitzien, met geen autoshow op de Grote Markt, maar wel met allerlei kinder- en andere animatie.

Maar de vele goede herinneringen aan vroeger zullen velen onder ons nooit vergeten. Bart D’Artois, die 13 jaar voorzitter was van het Batjescomité, heeft nog altijd heimwee als hij het over de bloeiende Izegemse Batjes heeft die hij onder zijn voorzitterschap meemaakte. “Kranten schreven toen dat er meer dan 100.000 bezoekers in een Batjesweekend naar Izegem afkwamen en die cijfers klopten ook”, verklapte hij ons ooit in een interview. (Ivan Balliu)