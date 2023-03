Turnzaal tijdelijk spelletjeshal van de Gezinsbond

De Gezinsbond Boezinge toverde de turnhal van de vrije basisschool om tot speelhal. Een ruim aanbod aan bord -en kaartspelen dankzij de medewerking van spelletjesclub Stobbeldeen was beschikbaar. Ruim 60 kleine en grote kinderen van 6 tot 99 jaar namen plaats aan de speeltafels. De croques uit het vuistje en drankjes, aan democratische prijzen, zorgden voor een onvergetelijke tweede editie. Onze fotograaf kon een speeltafel strikken voor een foto. De medewerkers van de Gezinsbond en Stobbeldeen houden op de achtergrond een oogje in het zeil. Gezinsbond Boezinge organiseert op zaterdag 25 maart van 13.30 tot 16 uur in OC Ten Vrielande een tweedehandsbeurs met gratis inkom. (foto RLa)