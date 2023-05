TTC Dino wil nog meer jongeren betrekken: “Elke week een extra training om meer herhaling te bieden”

Als afsluiter van het seizoen organiseerde de Brugse tafeltennisclub TTC Dino een tornooi dat toegankelijk was voor iedere trainingsgroep. “Meestal is dat qua niveau, zowel van jong tot oud, maar voornamelijk jeugd.”

De eerste groep bestaat uit beginners, gevolgd door gevorderden die de basis van het tafeltennis al onder de knie hebben. De derde groep, de supers, beschikken over een klassement en spelen in competitie. “De jeugd is over het algemeen in de middenmoot geëindigd”, weet Thijs Van Landschoot, trainer, bestuurslid en interclubverantwoordelijke. “Onze A-ploeg heeft verder kampioen gespeeld in derde, na vorig jaar te zijn gedegradeerd. Zij hebben dus opnieuw hun positie in de tweede provinciale ingenomen. De B-ploeg is tweede geëindigd in derde en grijpt dus net naast de titel. Ze moeten nu barragematchen spelen, maar dat wordt moeilijk”, weet Van Landschoot. “Er zullen wellicht geen plaatsen genoeg zijn om twee ploegen in tweede te krijgen.”

Uitbreiden

TTC Dino beschikt over vijf ploegen in competitie. Dit jaar zijn ze ook met een reeks U19 gestart. Hierbij gaat het om spelers met een E-klassement en zij die geen klassement hebben. Binnen de jeugdwerking is er overigens een positieve trend merkbaar. “We gaan er werk van maken dat er voor iedereen een plaats is. Tot op heden lukte dat niet. We willen nieuwe leden aantrekken en ze ook kunnen houden.” Door onder andere ook de trainingen uit te breiden. Dit jaar is er al een extra training voorzien op donderdag, in sportzaal De Arend in Koolkerke, onder leiding van trainer Tom Devinck, tevens onze voorzitter. “Ook daar willen we de jongeren, zij het zonder beginners, nog meer binnen onze werking betrekken. Zodanig dat ze tijdens de trainingen wat meer herhaling hebben, zodat ze het kunnen bijhouden.” (ACR)