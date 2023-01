Tiende Ingelmunsters boksgala, met Oshin Derieuw weer als publiekstrekker, al bijna volledig uitverkocht

Het tiende boksgala van Ingelmunster kan opnieuw een mooie affiche presenteren. En die wordt getopt door Oshin Derieuw die om de WBA-titel kampt tegen de Keniaanse Sarah Achieng. In totaal zijn er vier prof- en vijf amateurkampen op zaterdag 4 februari.

Zaterdag 4 februari zal de sporthal van Ingelmunster opnieuw letterlijk te klein zijn om de vele boksliefhebbers een plaatsje te bieden. Ondertussen is het Ingelmunsterse boksgala al aan de tiende editie toe. “En dat dankzij onze vele sponsors”, merkt Wouter Dujardin op tijdens de persconferentie in het Bierkasteel.

“Ik ben ziek geweest, maar ondertussen zit ik weer op schema” (Oshin Derieuw)

Oshin Derieuw was daar wat later komen opdagen, ze had er nog een intense sessie met haar sparringpartner op zitten. “Ik ben vijf dagen serieus ziek geweest, maar ondertussen zit ik weer op schema”, klinkt het vol vertrouwen. Ze bouwt nu op naar de kamp tegen de Keniaanse. “Mijn coach bekijkt de tegenstander en zelfs mijn moeder scout die voortdurend. Maar ik probeer me zoveel mogelijk op mijn eigen kamp te focussen en van eigen kracht uit te gaan. Op mijn leeftijd (ze is 35 jaar, haar tegenstander ook, red.) heb je al wat ervaring natuurlijk.”

Oshin is na 18 profkampen nog altijd ongeslagen en won vorig jaar ook de Gouden Bokshandschoen. “Maar wat me misschien nog het meest verheugde, was dat mijn kamp hier vorig jaar in Ingelmunster werd uitgeroepen tot beste Belgische kamp van 2022.”

Vacante Belgische titel

Het belooft alvast voor zaterdag 4 februari. Er staan nog drie profkampen op het programma, die allen de hoofdkamp voorafgaan, startend met Apty Shabouev (Boxingclub Lauwe) die pas aan zijn eerst profkamp toe is. “Maar gezien zijn indrukwekkend palmares bij de amateurs was het moeilijk om een tegenstander te strikken. Uiteindelijk vonden we die met Mike Horn in Nederland”, zegt matchmaker Marnix Dujardin. De tweede profkamp gaat tussen Kortrijkzaan Alessandro Trabucco van Boxingclub Lauwe die het opneemt tegen de ervaren Angelo Turco. De derde profkamp gaat om de vacante Belgische titel bij de superwelters. Jan Helin neemt het er op tegen Jonathan Bila Munga.

West-Vlaams talent

Bij de vijf amateurkampen staat heel wat jong West-Vlaams talent op het canvas. Daar zijn misschien de sterren van morgen te zien. De voorverkoop gaat ondertussen erg vlot. “De 600 vipplaatsen zijn al zo goed als uitverkocht, ook de gewone zit- en staanplaatsen gaan vlot de deur uit. Wie er bij wil zijn, zal zich moeten haasten”, zeggen pa en zoon Dujardin in koor. De weging vindt op vrijdag 3 februari om 18 uur plaats in café Ondank in Izegem.