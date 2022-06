Superjaar voor Saint-Georges Hockey Club Kortrijk: “Ons harde werk werpt vruchten af”

Saint-Georges Hockey Club Kortrijk beleefde een Grand Cru-jaar. De heren 1 van voorzitter Anthony Tombeur promoveerden naar tweede nationale. De dames 1 slaagden erin om in drie seizoen de sprong van derde naar eerste nationale te maken. En de kers op de taart kwam er nadat de U10 boys de titel van Belgisch Kampioen aan hun erelijst mochten toevoegen.

Saint-Georges Hockey Club is ontstaan in 1933 onder de naam C.H.A. (Courtrai Hockey Association) met Antoine Van Branteghem als voorzitter. Anno 2022 is Anthony Tombeur de huidige voorzitter. De club beleefde een uniek seizoen in de geschiedenis van de club waar ook Olympisch Kampioen Arthur De Sloover zijn volledige jeugdopleiding kreeg.

“Ongeveer tien jaar geleden zakten we uit eerste nationale waardoor we sterkte verloren en verder wegzakten van tweede naar derde nationale”, vertelt voorzitter Anthony Tombeur. “En opnieuw stijgen bleek niet zo eenvoudig te zijn, want pas dit seizoen slaagden we erin de omgekeerde beweging te maken. Uiteraard zaten er nog twee coronajaren tussen die dit vertraagden”

Testwedstrijden

“In het eerste deel van het seizoen eindigden we in de top 3 van een poule van 7, waardoor we ons plaatsten voor de eindronde met 8 ploegen om te stijgen. Gedurende heel het tweede deel van de competitie voerden we het klassement aan, tot we de laatste match verloren tegen Embourg. We zakten meteen van de eerste naar de derde plaats. De derdes en de vierdes waren gedoemd om barrages te spelen voor een bijkomend ticket naar tweede. Twee testwedstrijden volgden tegen Leopard. 2-1 op ons eigen veld en 2-1 op verplaatsing betekende dat shootouts de beslissing moest brengen. Daarin trokken we met 3-2 aan het langste eind. We konden het eigenlijk niet verder gaan zoeken, maar uiteindelijk slaagden we erin.”

Lof voor coach

Een groot deel van het succes is te danken aan Julio Sacaluga, coach/trainer van de mannen én algemeen sportief directeur van de club. “Het is een fantastische coach die reeds drie seizoenen aan zet is bij ons. Hij verricht schitterend werk, ook met onze jeugd”, gaat de 36-jarige Kortrijkzaan verder. “Hij is zowat iedere dag aanwezig op de club. Hij is een uitstekende people manager, tactisch heel sterk, heeft een heel goed spelinzicht en is steeds heel goed voorbereid. Dit vertaalt zich naar de groep. Hij weet hoe hij deze vriendenbende moet benaderen.”

“De jongste is zowat 18 jaar in deze homogene groep waar ikzelf ook nog deel van uitmaak. Niettegenstaande de grote leeftijdsverschillen is dit op en naast het veld een zeer hecht team.” Ook de dames spelen volgend seizoen een reeks hoger na een schitterende campagne. “Dit is nog een mooiere prestatie. Wij zijn een bescheiden club in de Belgische hockeywereld.”

“Dat we van derde naar het op één na hoogste niveau promoveren in een paar seizoenen is tegen de verwachtingen in. Als club investeerden we in deze ploeg door gevoelig te versterken. Zo hebben we bijvoorbeeld vier professionele Argentijnse speelsters in onze rangen. Nu al zijn we bezig met versterking voor volgend seizoen, ook bij de heren.”

Opvolging

“Ik denk dat beide ploegen zich makkelijk gaan handhaven volgend seizoen. Elke surplus is mooi meegenomen. En we kunnen ook rekenen op kwaliteitsvolle opvolging binnen onze eigen jeugd. Onze U19 girls werden kampioen in 3e nationale en stijgen dus naar 2e. We houden vast aan ons sportief beleid en werken met vaste kernen die uit een percentage eigen jeugd zal bestaan.”

“Het is uniek dat we als bescheiden club een Belgisch Kampioen hebben. Onze U10 boys, die tegen de grote clubs moeten optornen, zijn actief in ereafdeling. Na het eerste deel van het seizoen ging na de jaarwisseling het Nationaal Kampioenschap van start met de beste Waalse en Vlaamse teams.”

“Onder leiding van coach Géraldine Billiet bleken ze de sterkste te zijn na een spannende strijd tegen Waterloo Ducks. Individueel zijn ze heel sterk maar ook dit is een homogene groep. Maar ook de andere resultaten van onze jeugdploegen mogen gezien worden. Eén van onze kernwaarden is elk kind op zijn of haar niveau te laten hockeyen en dit vertaalt zich in de vele goede resultaten van onze jeugdploegen op elk niveau.”

Grote instroom

“Momenteel hebben we 39 ploegen in competitie, goed voor ongeveer 600 spelers van wie ik nu het derde seizoen voorzitter ben. Eind mei begin ik aan mijn vierde seizoen. Samen met een groep fantastische mensen vorm ik het hockeybestuur van onze club. Uiteraard kan dit allemaal niet tot stand komen zonder een team gepassioneerde vrijwilligers.”

“Ons hoofddoel is om het familiale en het sportieve zo goed als mogelijk te laten matchen. Door de populariteit van het hockey is er heel wat instroom. De aangroei bedraagt een tiental procent per jaar. Momenteel zitten we dan ook redelijk vol en kijken we uit naar uitbreidingsmogelijkheden met de aanleg van een tweede veld”, besluit Anthony Tombeur.