Succesvolle Duck Race in Izegem levert maar liefst 75.000 euro op voor lokale goede doelen

De Duck Race in Izegem overtrof de stoutst verwachtingen. Meer dan 10.000 eendjes gingen op het kanaal de strijd aan. Dat leverde tal van prijswinnaars op, maar de grootste winnaar worden de lokale sociale doelen, waar maar liefst 75.000 euro naar toe vloeit. De hoofdpreis een reis van 5.000 euro ging naar een jong koppel uit Lissewege, de winnende school is Sint-Vincentius Kachtem.

Al van in de vakantiemaanden werd de spanning opgebouwd naar een nieuw groots Izegems evenement: een eendjesrace op de Izegemse vaart op zaterdag 12 oktober. Het kreeg de naam ‘Duck Race Izegem’ mee en werd al snel een begrip in de regio dankzij aanwezigheid in de pers, op social media en in het straatbeeld. Organisator was de Izegemse Rotaryclub, die hiermee zijn 50ste verjaardag nog eens extra in de kijker wilde zetten.

De formule was eenvoudig: iedereen kon één of meer eendjes ‘adopteren’ tegen de prijs van 10 euro: wiens eendje bij de eersten aankwam, was winnaar. Een extra motivatie om deel te nemen was dat de integrale opbrengst naar lokale sociale projecten ging.Met hulp van sponsors werd een mooie prijzenpot voorzien maar dé blikvanger was natuurlijk de reis ter waarde van 5000 euro, volledig naar wens van de winnaar in te vullen. De winnaar van de reis was een jong koppel uit Lissewege.

Reinaert Casteleyn (32) en Kimberly Evrard (30) dromen van een rondreis op de Griekse eilanden en stellen die reis ondertussen samen met Pieter Demuynck van Penta Reizen. Ook bij de scholen was er grote interesse, het was de basisschool Sint-Vincentius uit Kachtem die met 56 procent van de leerlingen het grootste deelnemersaantal had. Directrice Karolien Delmotte en haar team kunnen kiezen welke klas ze in het nieuw laten steken door decoratiebedrijf Vanrenteghem uit Izegem.

10.000 eendjes in de race

5.000 eendjes, dat was de eerste doelstelling van de organisatie, zich baserend op vergelijkbare eendjesraces. De verkoop verliep via de adoptiepunten, via promoteams op de zaterdagmarkt en op evenementen als Izegem Koers, via leden van de club en ook online, via een website. Op de slotdag klokte de organisatie af op net geen 9.000 eendjes! Gele eendjes welteverstaan, want daarnaast zouden nog eens bijna duizend van de de 2.000 rode eendjes mee het water in gaan, waarmee alle kinderen van de Izegemse basisscholen gratis konden deelnemen voor een eigen prijzenpot.

Massale opkomst rond het ‘circuit’

Het zag er dus naar uit dat veel supporters mochten verwacht worden op zaterdag 12 oktober, en zo bleek ook. In de hele omgeving van Centrumbrug, rondom de vaart en in en rond het nabijgelegen Feestdorp wemelde het van het volk om getuige te zijn van de eerste Duck Race.

De naam ‘race’ was misschien wel wat overroepen voor het gebeuren. De vaart kent sowieso al nauwelijks een natuurlijke stroming, een plots gekeerde wind zorgde ervoor dat de eendjes toch wat extra hulp behoefden om het traject af te leggen. Dit kon de pret niet drukken: iets later dan verwacht werden de winnaars uit het water gevist. Intussen heerste om en rond het feestdorp een echte kermissfeer met optredens, kinderanimatie en leuke attracties.

De échte hoofdwinnaar: diverse lokale sociale projecten

De organiserende Rotaryclub blikt heel tevreden terug op deze eerste Duck Race. Geert Soetaert, voorzitter Rotaryclub Izegem: “Het doel van het evenement was tweeledig: enerzijds het Izegemse volk te betrekken bij ons vijftigjarig jubileum. Dit is meer dan geslaagd: het was hartverwarmend te zien hoe enthousiast Izegem dit project mee gedragen en groot gemaakt heeft. Daarnaast was het doel om fondsen in te zamelen voor een aantal lokale sociale projecten. Ook op dat vlak zijn onze verwachten heel ruim overschreden: er is een netto-opbrengst van meer dan 75.000 euro, die integraal naar die projecten zal gaan.”

Rotaryclub staat erop alle deelnemers te bedanken, maar zeker ook de vele mensen, van binnen en buiten de club, die een bijdrage geleverd hebben aan dit overweldigend succes. Niet in het minst worden de royale sponsors bedankt, die ervoor zorgden dat de kosten van de organisatie zo laag mogelijk konden blijven.

Of na deze ‘eerste Duck Race’ een tweede volgt, is een vraag die Rotaryclub nu nog niet kan beantwoorden. De club verkiest elk jaar een nieuwe voorzitter en deze heeft het laatste woord in wat op het programma komt. Samen met Izegem hopen we toch wel een beetje dat dat de komst van de eendjes op de vaart niet eenmalig was. “Maar een volgende editie zal allicht pas ten vroegste voor 2026 zijn”, weet Geert Soetaert die nog tot eind juni 2025 voorzitter is van Rotary Izegem.

www.duckrace-izegem.be