Speelruimte Chiro Woumen meer dan gehalveerd: “Een echte ramp”

De Woumense Chiro vreest dat er straks nog weinig speelruimte voor hen zal overblijven. Volgens schepen van Jeugd Marc De Keyrel blijft de toekomst van de Chiro verzekerd ondanks de verkoop van het huis van de hoofdonderwijzer en de helft van de oude jongensschool. “Maar onze speelruimte wordt met meer dan de helft ingeperkt”, stelt de Chiroleiding.

Het Chiroheem De Boomgaard, dat door ouders en leiding in 2000 gebouwd en gefinancierd werd, bevindt zich achteraan op de site van de oude jongensschool.

Verkoop site

Met een erfpacht van 50 jaar die verlengd kan worden pakte de leiding van de Chiro eind vorige eeuw de koe bij de horens om het huisvestingsprobleem op te lossen.

Bij de verkoop van de site wordt nu de helft van de oude jongensschool beschikbaar gesteld voor de Chiro. Het vroegere muzieklokaal zou na het verwijderen van de vier ramen een kleine overdekte speelruimte worden en de bouwvallige zolder kan dan mogelijk na heel wat financiële inspanningen aangepast worden als bergruimte. Het dakgedeelte dient zeker en vast ook nog aangepakt te worden om het gebouw droog te houden.

Grote pleinspelen

Het grootste probleem voor de Woumense jeugd is echter dat de speelruimte die momenteel bijna 1.000 vierkante meter groot is meer dan gehalveerd wordt. In een tijd waar men buitenspelen promoot, dient de Chiro het na de verkoop te stellen met 400 vierkante meter speelruimte. “Een echte ramp voor onze 100-koppige groep”, vertelt hoofdleidster Florien Duplacie. “Niet alleen de speelplaats van de oude jongensschool maar ook het speelplein van de vrije basisschool – dat nu een openbaar speelplein wordt is zodanig veranderd dat we ook daar geen grote pleinspelen meer kunnen doen”, vult leidster Tess Deschrevel aan.

Protestbord

“In het beleidsplan van het stadsbestuur lezen we echter dat men alles zal doen om de verenigingen extra bewegingsruimte te geven en dat alle aanpassingen zullen gebeuren na grondig overleg met de betrokkenen. Dat overleg is jammer genoeg niet ten gronde gebeurd en … zal een bouwpromotor rekening houden met de nabijheid van een jeugdbeweging of zal hij louter en alleen denken aan de portemonnee?” vraagt Lieven Vanden Berghe, voorzitter van vzw Chiro Woumen, zich af.

De leiding en de leden voelden zich dan ook genoodzaakt om met een protestbord bij hun lokaal de situatie aan te klagen in de hoop dat alles nog omkeerbaar is. (SD)