Soroptimisten Veurne-Westhoek voeren campagne tegen geweld: “De nadruk ligt op preventie”

Elk jaar laten ook de dames van Soroptimisten Veurne-Westhoek van zich horen met de wereldwijde campagne ‘Orange the World’. In eigen regio nemen ze heel wat initiatieven om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

In principe start ‘Orange the World’ op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en loopt deze campagne tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Maar de Soroptimisten Veurne-Westhoek engageren zich al jaren voor de strijd tegen geweld, en die strijd beperkt zich niet tot twee weken per jaar of één keer een oranje vlag uithangen.

Als niet-gouvernementele organisatie zijn de dames Soroptimisten Veurne-Westhoek betrokken bij lokale en internationale projecten om de positie van kinderen, vrouwen en meisjes te verbeteren. Ze zetten zich in voor het terugdringen van geweld, het bevorderen van gelijke kansen op het gebied van onderwijs en het versterken van de economische zelfstandigheid van kinderen, meisjes en vrouwen. De Soroptimisten willen als facilitator en katalysator informatie en expertise hierover delen.

Slachtoffer

Jammer genoeg bevestigen cijfers dat kindermisbruik, intrafamiliaal geweld en geweld op vrouwen en jongeren wereldwijd, maar ook in eigen regio een groot probleem vormen. In 2022 was de eerste Europees gecoördineerde Orange Day-actie een succes. Hierbij werd de nadruk gelegd op de signalen van mogelijk geweld. “Dit jaar willen we de nadruk leggen op preventie en geestelijke gezondheid”, klinkt het bij de Soroptimisten.

“Al heel jong moet je je grenzen leren aangeven”

“Je moet mentaal gezond zijn om de signalen te herkennen, je moet met zelfvertrouwen in het leven staan en gezonde sociale relaties kunnen aangaan. Werken aan mentale gezondheid begint vanaf de kleuterleeftijd. Dit betekent dat meisjes en jongens al op heel jonge leeftijd moeten leren hun grenzen aan te geven en leren de grenzen van anderen te respecteren. Hoe eerder zij zien dat dwang en geweld niet de oplossing is, hoe eerder zij zullen ondervinden dat hun leefwereld er veel evenwichtiger, gezonder en aangenamer kan uitzien. Want geweld kan een verwoestend effect hebben op slachtoffers en hun omgeving. Kinderen, vrouwen en meisjes zijn disproportioneel vaak het slachtoffer van misbruik en geweld. Het is alleen door samen eraan te werken dat we dit geweld kunnen stoppen!”

Politie

Gerda Ardies, coördinatrice Orange-actie en Bie Loones, secretaresse SIB Veurne-Westhoek, lichten hun acties toe. “De politie van Koksijde was bij de eerste die een aantal mobiele alarmtoestellen – een MSA (mobiel stalkingalarm) – aangekocht heeft om mee te geven met vrouwen die in acuut gevaar waren voor partnergeweld. Hiermee staan deze vrouwen in direct contact met de politie zonder gebruik te moeten maken van hun gsm. De politie ziet de locatiegegevens en kan de gesprekken volgen, en zal prioriteit geven aan de oproep. Nu is dit een alarmknop geworden. In het begin was deze aankoop en de opvolging ervan niet goedkoop en niet evident, daarom hebben wij dit een paar keer gesponsord. In november 2019, net voor corona, was er de opvoering van Was man liebt neckt sich, een toneelstuk over partnergeweld, georganiseerd door Politie Westkust. Ook dit initiatief hebben wij gesponsord. Wij zijn zeker van plan om in de toekomst positief mee te werken waar de politie ons nodig heeft.”

Scholen

“Net als vorig jaar hebben wij dit jaar een map samengesteld met allerhande nuttige gegevens rond hulpmogelijkheden bij geweld, preventief of dringend. Aan de lokale scholen vragen wij om deze map in de lerarenkamer te leggen zodat de leraren er een uur (of meer) uitleg kunnen over geven in de klas. Dit jaar is er een drietal scholen bijgekomen. We hebben gevraagd om ook aan de kleintjes voorzichtig uit te leggen dat geweld niet mag, nergens en nooit! Vijf bibliotheken (Alveringem is erbij gekomen) werken mee door een stand op te stellen met boeken die het probleem behandelen of met romans waarin het thema voorkomt. Sommige bibliotheken plaatsen ook een paar kinderboeken. We verdelen ook affiches en bladwijzers met de nuttige adressen. Het is van belang dat iedereen weet dat het nummer 1712 een hulplijn is en geen noodlijn. Daarvoor dient het nummer 112. We vragen ook aan iedereen om de app 112 te installeren op zijn gsm. In nood kan het zelfs te moeilijk zijn om het cijfer 112 te onthouden of te vormen.”