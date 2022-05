Smullen van de beste foto’s van digi-club

Wie houdt van het beste uit het fotografisch landschap moet op 14 en 15 mei vanaf 10 tot 18 uur in Mandelroos zijn. Na vier jaar onderbreking komt de plaatselijk digi-club op de proppen met bekroond werk van eigen leden, gekoppeld aan een tentoonstelling van twee gastfotografen en een retrospectieve van 50 jaar Jacques Van de Beken.

“Onze tweejaarlijkse fototentoonstelling is een klassieker, maar door corona heeft het nu vier jaar geduurd vooraleer we weer naar het grote publiek konden stappen”, aldus Geert Lemaitre, voorzitter van de digi-club.

“Wat we op onze eerste foto-expo na corona aanbieden is echt het neusje van de zalm. De tentoonstelling bestaat eigenlijk uit een drieluik. Vooreerst is er het bekroonde werk van eigen leden, goed voor een vijftigtal unieke beelden, ten tweede een terugblik op 50 jaar eigen werk van ons clublid Jacques Van der Beken en het derde luik brengt het werk van gastfotografen Guido Allemeersch en Luc Biebouw.”

“Het werk van tien eigen leden is ook uniek, want het gaat uitsluitend om bekroonde werken door een externe jury. Het gaat in totaal om een vijftigtal unieke shots. De foto’s worden gebracht in een formaat van 30 bij 45 cm. Heel speciaal is de retrospectieve van 50 jaar Jacques Van der Beken. Dit onderdeel van de tentoonstelling omvat eveneens een vijftigtal werken en bevat reisfoto’s, landschappen, portretten, sportfoto’s en natuur uit Afrika. De gastfotografen Luc Biebouw brengen vooral natuurfotografie gekoppeld aan Urbex werk van Guido Allemeersch.”

Lijst

“Bij het binnenkomen van de zaal zal een lijst voorhanden zijn met een overzicht van alle tentoongestelde werk. Alles is trouwens gegroepeerd per fotograaf. De toegang is volledig gratis en wie na het rondkuieren zin heeft in een verfrissing kan hiervoor terecht aan de bar in de foyer”, besluit Geert Lemaitre.

(CLY)