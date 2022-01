Secretaris Rik Cleenewerck kijkt hoopvol uit naar de vierde War Memoriestocht in Zonnebeke

Op zondag 30 januari pakt de wandelclub de Drevestappers met zijn vierde War Memoriestocht uit. Voor secretaris Rik Cleenewerck is dat iets om telkens weer verlangend naar uit te kijken.

Rik Cleenewerck(58) is als sinds de stichting secretaris van de Drevestappers. “Na het horen van de stopzetting van de oude club wilde ik niet dat de reputatie van een dergelijke club teniet ging en nam deel aan de twee voorbereidende vergaderingen voor de oprichting van een nieuwe club. Vroeger was er van van wandelen geen sprake.”

“Ik was vooral geïnteresseerd in voetbal bij SK Nieuwkerke en SC Zonnebeke. In de periode ‘80-’90 stapte ik wel mee in de 100 km van Ieper maar niet in clubverband,” aldus Rok die beroepshalve nu deeltijds postbode is. “Als secretaris behartig ik vooral het papierwerk, zoals documenten invullen in verband met de begroting, ledenbestand, enz…”

“Ook help ik nieuwe projecten organiseren, zoals de samenwerking met een Zonnebeekse school en de Western Front Trail. Intussen ben ik ook verkozen tot federatie teamlid West-Vlaanderen waar ik de taak van kalenderverantwoordelijke waarneem”.

Meer gezinnen

Het ledenaantal bedraagt ongeveer 325 leden. “Wekelijks mogen we op zaterdag en zondag telkens een 50 à 70 wandelaars verwelkomen. Daarmee komen we geregeld in de top 10 van een wandeltocht. Vorig jaar zijn er zelfs een 250 leden die minstens één keer hebben gewandeld,” vervolgt Rik. “De laatste tijd vinden almaar meer gezinnen en veertigers de weg naar de wandelclub.”

“We hopen altijd tussen de 1.200 en 1.500 stappers te lokken. Dat hangt natuurlijk van veel factoren af zoals het weer, het aantal tochten in de provincie, publiciteit. Op onze laatste wandeling in Passendale waren er 2.250 deelnemers. We hebben ook al wandeltochten gehad met 1002 en als uitschieter 3748 deelnemers.”

Zondag is er dus de 4de War Memories tocht. Alle formaliteiten aan café/feestzaal Spoorlijk 64 in de Langemarkstraat. Starturen: 7.30u – 15u., aankomstuur 17u. Afstanden: 5 – 10 – 12 – 15 – 20 – 26 km. Niet-leden betalen €3, leden €1.50, jeugd gratis.

(NVZ)