Schermer Crijn Verwaal is koning van Sint-Michielsgilde

Crijn Verwaal heeft Tir pour Roy gewonnen, een prestigieus tornooi van de Sint-Michielsgilde/Confrérie. Deze schermclub uit Gent is meteen ook de oudste van de wereld.

De Sint-Michielsgilde/Confrérie uit Gent is een van de grootste schermclubs van België en tevens de oudste van de wereld. “Deze schermclub zag het levenslicht in 1613”, begint schermer Crijn Verwaal. De Loppemnaar won op zondag 4 september het tornooi Tir pour Roy. De deelnemers strijden er met drie wapens floret, degen en sabel om de titel van Koning van de Sint-Michielsgilde. “Tir pour Roy is een heel prestigieus tornooi dat al meer dan 400 jaar oud is. De vier beste degenschermers en de vier beste sabelschermers nemen het tegen elkaar op om tot koning gekroond te worden. De competitie gebeurt met de drie schermwapens: sabel, floret en degen. Er wordt per wapen een poule afgerond waarbij iedereen tegen iedereen schermt. Na elk wapen wordt een ranking opgemaakt en aan de hand van die ranking worden punten uitgedeeld. De eerste krijgt één punt, de tweede twee punten, enzovoort. Wie na de drie wapens het minste punten heeft verzameld, wordt voor één jaar Koning. Vroeger hingen er aan die titel ook prijzen vast, zoals een jaar vrijstelling van belasting en een gouden schakel aan de ketting (zie foto) toevoegen. Maar die zijn jammer genoeg met de tijd verdwenen.”

De degens kruisen

“Mijn poule op sabel was niet zo goed, ik werd zevende van de acht”, gaat de Loppemnaar verder. “Maar op floret en op degen wist ik de poule te winnen. Dit bleek genoeg om bij mijn eerste deelname tot Koning van de Sint-Michielsgilde gekroond te worden. Ondanks het feit dat alle drie de wapens deel uitmaken van de schermsport is er toch een heel groot verschil. Je kan het eigenlijk nog het best vergelijken met het verschil tussen tennis, badminton en tafeltennis. Ik ben normaal gezien een degenschermer”, besluit koning Crijn. (BC)