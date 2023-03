Rita en Els nemen afscheid van Ferm Pollinkhove

Rita Debou (71) en Els Vandewalle (59) stoppen als bestuurslid bij Ferm Pollinkhove. Het bestuur zette hen daarom in de bloemetjes als bedanking voor hun jarenlange inzet.

“Ik ben gehuwd in juli 1973 en het jaar nadien was ik al bestuurslid van KVLV (de voorloper van Ferm, red)”, zegt Rita.“Enkele jaren later was ik verantwoordelijke voor de Jonge Gezinnen. We organiseerden heel wat activiteiten met ouders en kinderen zoals koken met kinderen, knutselnamiddagen, samen wandelen, de jaarlijkse lichtmisviering begin februari in de kerk van Pollinkhove met daarna soep met broodjes en depannenkoekennamiddag in de oude jongensschool die telkens een heel grote opkomst kende.”

In de jaren tachtig en negentig was Rita verantwoordelijke voor de plaatselijke AGRA voor vrouwen actief in de land- en tuinbouw. “Na Gilberte Hautekiet was ik tot 2012 voorzitster van KVLV”, zegt Rita. “Ik bewaar heel veel mooie herinneringen en ben dankbaar dat ik KVLV, nu Ferm, zoveel jaren mocht beleven.”

Els Vandewalle weet niet meer helemaal zeker hoeveel jaar ze deel uitmaakte van het bestuur van Ferm Pollinkhove. “Ik denk 15 jaar”, zegt ze.

Bestuur versterken

Beide dames kregen een mand met streekproducten als bedanking voor hun jarenlange inzet bij Ferm Pollinkhove. “We zoeken trouwens nog extra leden om het bestuur te versterken”, besluit Evi Vanparys. “Iedereen is ook welkom op onze activiteiten, maar leden kunnen natuurlijk deelnemen aan een voordeeltarief. Lid van Ferm ben je voor 30 euro per jaar. Wie voor het eerst lid wordt, betaalt maar 15 euro.” De eerstvolgende activiteit van Ferm Pollinkhove is een chocoladeworkshop bij Ledoux in Langemark en vindt plaats op donderdag 30 maart. (KVCL)