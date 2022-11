Pittemse afdeling van Ferm viert honderdste verjaardag

Ferm Pittem mag dit jaar het 100-jarig jubileum vieren. Een vereniging die oorspronkelijk de belangen van de boerinnen verdedigde is uitgegroeid tot een moderne vereniging gedragen door en voor vrouwen. Voorzitter Jeanine Oosterlynck keek terug op 100 bewogen jaren.

“Het verhaal van de ‘Boerinnenbond’ begint voor de Eerste Wereldoorlog”, steekt Jeanine van wal. “De Vlaamse vrouwen werkten hard op het veld, maar inspraak hadden ze totaal niet. Er was bovendien weinig aandacht voor gezonde voeding en hygiëne. Met de oprichting van de Boerinnenbond kwam hier verandering in. De vereniging bood de leden opleiding en vorming en startte met het tijdschrift ‘De Boerin’ waarvan de leden veel konden opsteken. Daarnaast bracht ze het bekende ‘Ons Kookboek’ op de markt, dat nog steeds bij veel moeders en dochters te vinden is. De Boerinnenbond stimuleerde haar leden ook elkaar op te zoeken en tijd te nemen voor zichzelf en elkaar. Dit alles sloeg in als een bom en in 20 jaar tijd steeg het ledenaantal met 500 procent.”

Stemrecht was kantelpunt

“De invoering van het stemrecht voor vrouwen in 1948 was een kantelpunt. De vrouw op het platteland werd mondiger en leerde voor zichzelf op te komen. Zo kwamen bijvoorbeeld de vrieskasten en de waterleiding naar de boerderijen. Bij het 60-jarig bestaan werd de naam gewijzigd in KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen). Twee jaar geleden, een halve eeuw na KVLV veranderde de naam nogmaals. Dit keer naar Ferm, een stevige naam voor warme, zorgende, maar ook dynamische vrouwen.”

Verbonden

“Pittem sprong in 1922 mee op de kar met de oprichting van een lokale afdeling van de Boerinnenbond. In het eerste verslagboek lezen we dat er 20 enthousiaste vrouwen waren die zich wilden inzetten voor de verbetering van het leven op het platteland. Op vandaag telt onze vereniging 200 leden. Hoewel het ledenaantal gestegen is, is het doel nog altijd hetzelfde: we willen een vereniging zijn die gedragen wordt door en voor vrouwen en waar mensen zich betrokken en verbonden voelen.”

Breder publiek

“In de loop van de voorbije 100 jaar is de focus wel verschoven naar een breder publiek. Op vandaag is ongeveer één derde van onze leden nog zelf actief in de landbouw of een aanverwante sector. Ook wat onze werking betreft heeft de organisatie een flinke evolutie ondergaan. We willen een breed aanbod aan activiteiten aanbieden waarbij de nadruk op sfeer en ontspanning ligt. Zo hebben we activiteiten zoals pottenbakken of onze kooklessen, gaan we regelmatig op bedrijfsbezoek en geven we ook infoavonden. We zorgen ook voor voldoende beweging door te gaan wandelen of fietsen.”

Feestavond met travestieten

“We konden ons jubileum uiteraard niet onopgemerkt laten voorbij gaan en hebben dit dan ook uitgebreid gevierd met een feestavond. Na een aperitief met hapjes konden de 123 aanwezigen (de partners mochten voor één keer meekomen) aanschuiven voor een uitgebreide maaltijd. Nadat de honger gestild was, kon genoten worden van een mooie show van twee travestieten. We mochten bij die gelegenheid ook en cheque van 100 euro in ontvangst nemen uit de handen van onze Ferm-consulente Patricia Byttebier. Op vrijdagavond 21 oktober werden we ook nog eens op het gemeentehuis ontvangen met een receptie.” (JG)