Petanqueclub OKRA Westkapelle viert 25ste verjaardag

De petanquevereniging Westpointers OKRA Westkapelle is in 1997 opgericht. Enkele spelers van toen werden op 10 november in de schijnwerpers gezet tijdens het jaarlijks etentje in Brasserie Veldzicht in Damme.

Teamleider Daniel Rogghe: “Burgemeester Piet De Groote was aanwezig om de drie oudste leden te belonen met een mooi geschenk. Onze oudste speler, André De Metsenaere, die eind deze maand 90 jaar wordt, is nog steeds actief. Hij houdt de punten bij en speelt iedere week nog gepassioneerd mee. Zijn vrouw Mariëtte Brusseel, is dit jaar gestopt. Maurice Van Belleghem heeft een tijdje de petanqueballen laten rusten maar is weer elke week paraat. De burgemeester meldde dat er binnenkort een derde petanquebaan zal aangelegd worden.”