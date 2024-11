Petanqueclub Avondstond huldigt kampioenen

Petanqueclub Avondstond trok dit keer naar House of 27 in Lendelede om er de zomerkampioenen te huldigen. Bij de heren ging de titel naar Freddy Pattyn, gevolgd door Luc Frickelo en op de derde plaats Firmin Manhaeve. Bij de dames kreeg Gerda Decoene de gouden medaille. Zilver was er voor Jenny Spriet terwijl Monique Cottyn brons kreeg.

Elke maandag- en vrijdagmiddag wordt er vanaf 14 uur gespeeld op de petanqueterreinen achter de sporthal Steuren Ambacht. Wie mee een balletje wil komen werpen is altijd welkom. (MI/foto Frank)