Paasstage voor keepers in Dentergem

De Afdeling Keeper Opleidingsschool van Atletico pakt tijdens de paasvakantie uit met een vierdaagse keepersstage. Die vindt plaats op de terreinen van KZ Dentergem.

Deze vierdaagse staat open voor keepers of aspirant-keepers van 9 tot en met 15 jaar, ongeacht voor welke club ze uitkomen. De stage is open en onafhankelijk, zoals Voetbalschool Atletico dat is. “Van 11 tot en met 14 april krijgen de keepers er een programma voorgeschoteld, dat zowel over de basistechnieken als over vaardigheden als posities in doel, trappen, voetenwerk en motivatie gaan”, legt manager Eddy Van Oost uit. De keepers worden gecoacht door opgeleide trainers van de Atletico Masterkeeper Methode. Dit onder de leiding van TC Paul Van Hemelryck en mezelf.”

Alle deelnemers ontvangen naast een Atletico keeperstrui ook een herinneringsmedaille, een getuigschrift met hun individuele foto en een groepsfoto met de trainer. “Daarnaast zijn er, op basis van bijzondere vaardigheden, ook trofeeën te winnen, met als apotheose: de “Gouden Bal” voor – zeg maar – de stagekampioen. Al dit leuks zal uitgereikt worden door gewezen nationaal doelman en huidig voetbalcommentator Wim De Coninck.”

(vadu)