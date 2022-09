Oud-leden van JCI Tielt houden nieuwe vereniging boven de doopvont

Op 6 september werd het startschot gegeven voor een nieuwe Tieltse vereniging: Amis Grandis.

Onder het initiatief van Nicolas Lecomte, Helen Michel, Sophie Delaere en Carolien Dewitte, allemaal (partners van) oud-leden van JCI Tielt en alle vier ondernemers met een hart voor JCI of beter gekend als de ‘jong economische kamer”.

“Gezien er binnen JCI een leeftijdsgrens van 40 jaar is ingesteld en wij ook na onze afzwaai op dit elan verder wilden, is het idee bij enkel oude leden al snel gerijpt om een nieuwe club op te richten” zo klinkt het bij Helen Michel.

“Vroeger zagen wel elkaar meerdere keren per maand in Shamrock Tielt of op een activiteit. Maar dan word je plots 40 jaar en is er nog eens Covid19 die hard inhakte op ons sociale leven. We voelden bij veel oud leden echt de nood om de draad weer op te pikken” vult Nicolas Lecomte aan.

Hun leden bestaan uit mensen met een JCI-carrière (en hun respectievelijke partners). Amis Grandis is geen serviceclub, maar wil, net zoals JCI, een wereldwijde vormingsbeweging zijn van mensen die hun vrije tijd willen benutten om zichzelf te ontwikkelen en zodoende ook de gemeenschap in positieve zin te helpen evolueren.

“Vele ondernemers binnen de club hebben drukke agenda-bezigheden en daarom wil Amis Grandis niet werken met verplichte aanwezigheden of andere verplichtingen. Anderzijds willen zij niet zomaar de zoveelste praatbarak worden. Ongedwongen, spontaan en gewoon gezellig samenzijn is inderdaad een must maar we nemen voldoende ruimte voor verdere persoonlijke ontwikkeling” benadrukt Sophie Delaere.

Carolien Dewitte vult aan: “Een glas wijn, een dinertje, een streepje muziek of een leuke spreker. We zorgen ervoor dat alles aan bot komt voor een geslaagde avond.”

De bijeenkomsten gaan door elke eerste dinsdag van de maand in het vertrouwde Shamrock Tielt. Niet alleen oud-leden van JCI Tielt zijn welkom, maar ook ex-Jaycees van andere afdelingen zijn welkom. Bij interesse kan steeds één van de oprichters aanspreken of een mailtje sturen worden naar amisgrandis@gmail.com.