Openingszitting Totetrekkersgarde met aanstelling nieuwe Doctor Humoris Causa gehouden

De eerste Brugse carnavalsvereniging de Totetrekkersgarde die in 1959 gesticht werd blies vandaag verzamelen in de Salons Lodewijk van Male voor de openingszitting van het nieuwe carnavalsseizoen.

Voorzitter Johan Cortvriendt mocht terug heel wat carnavalisten verwelkomen en tegelijkertijd de nieuwe Prins Carnaval en zijn Roosje verwelkomen die vorig weekend in het Stadhuis van Brugge aangesteld werden door de Brugse burgemeester. Onder de noemer Gif moa Gaze’ is het nieuwe seizoen gestart. Het feest startte met het zingen van het Totetrekkerslied dat in 1961 geschreven werd door de voormalige journalist Georges Poupaert van het Brugsch Handelsblad en op muziek gezet werd door Benny Scott.

Er was vandaag de aanstelling van twee nieuwe Doctor Humoris Causa met dit jaar de Brugse burgemeester Dirk De fauw en Olivier Neese, editieredacteur van het Brugsch Handelsblad / Krant van West-Vlaanderen. Al velen gingen hen voor want sinds 1972 werden ze jaarlijks aangesteld. Eerdere gekende Doctor Humoris Causa waren weerman Armand Pien, journalist Louis de Lentdecker, auteur Godfried Bomans, zanger Bobbejaan Schoepen tot Rocco Granata, Walter Capiau, Leo Martin en de Brugse comedian Willy Lustenhouwer.

Na de feestelijke maaltijd was er nog een optreden van de Brugse Vinten. Op 12 februari 2023 organiseren de Totetrekkers de verkiezing van het kinderprinsenpaar en op 4 maart stappen ze mee in de carnavalsstoet in Brugge in een organisatie van de Brugse Karnavalraad.