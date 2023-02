Open Atelier voor Amateur Boekbinders bestaat 40 jaar: “Een eeuwenoude, maar springlevende ambacht”

Dit jaar bestaat het Harelbeekse O. A. A. B., het Open Atelier voor Amateur Boekbinders, veertig jaar. Dat vieren zij met open atelierdagen en een tentoonstelling op 6 en 7 mei. “Het is voor ons een gelegenheid om onze activiteit nog ruimer bekend te maken”, aldus voorzitter Andrea De Cock.

Het Open Atelier ontstond in 1983 op initiatief van wijlen André Brys. “Onze stichter, erevoorzitter en duivel-doet-al was al heel vroeg bezeten door de microbe van het papier en het boek. Die passie en kunstvorm wilde hij graag delen met gelijkgestemden”, vertelt huidig voorzitter Andrea De Cock. “Door zijn inzet, daadkracht en doorzettingsvermogen heeft André een uniek project in Vlaanderen gerealiseerd: zijn Open Atelier voor Amateur Boekbinders in zijn Harelbeke.” André Brys overleed op 6 maart 2012. Het atelier aan het Leopold III-plein kreeg de naam Atelier Andre Brys als blijvende erkenning. “In die 40 jaar zijn er 170 personen een of meerdere jaren lid geweest. Drie leden zijn er al de volle 40 jaar bij”, vertelt secretaris Johny Dutoit. “De tientallen leden uit Oost- en West-Vlaanderen komen op regelmatige basis samen om hun hobby te bespreken en ook zelf creatief te zijn. Ons verste lid komt van Zottegem, maar er zijn er ook van onder meer Poelkapelle, Eke, Zonnebeke en Deinze.”

Cursussen

“We tonen ons als hobbyclub die zich richt op het aanleren en beoefenen van boekbinden en aanverwante bezigheden op niet-professionele basis. In het atelier zijn alle noodzakelijke pers-, snij- en drukmachines aanwezig en vrij te gebruiken door de leden. De club staat in voor gemeenschappelijke aankopen van alle materialen zoals papier, karton, lijm, leder en meer”, duidt Andrea De Cock, zelf boekbinder. “Naast het handboekbinden staan er ook cursussen en workshops op het programma voor kartonnage, het maken van kartonnen dozen, bijzondere bindingen en andere papier- en kartonbewerkingen, zoals bijvoorbeeld het maken van een foedraal of een toverdoos. Tijdens een Buren bij Kunstenaars toonden we bijvoorbeeld hoe een oud pak tijdschriften of losse flodders omgetoverd wordt tot een nieuw boek.”

Vakbibliotheek

Het atelier beschikt ook over een vakbibliotheek. “Diverse catalogi en tijdschriften kunnen geraadpleegd worden bij de keuze van materiaal. Bij dit alles kan je steeds terugvallen op de hulp van ervaren leden en enthousiaste lesgevers. Het is een eeuwenoude, maar springlevende ambacht.” Het atelier is om de 14 dagen open voor leden op vrijdagavond van 17 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur. (Peter Van Herzeele)