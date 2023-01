Opbrengst zwemmarathon gaat naar ‘t Groot Hersberge

Zwemclub Thor, het Blue Dolphin Diving Team, de stedelijke sportraad en de sportdienst hebben vorig jaar samen de Warmste Zwemmarathon georganiseerd.

Heel wat plaatselijke teams, bestaande uit zowel jongeren als volwassenen, namen eraan deel. Het initiatief bracht 476 euro op en dat bedrag werd zopas geschonken aan ‘t Groot Hersberge in de Groenestraat, een kleinschalige afdeling van de vzw De Patio, die werkt binnen de jeugdzorg. De begeleide jongeren van ’t Groot Hersberge zullen met het bedrag een sportdag beleven in het Bloso-centrum Julien Saelens in Brugge. Daar kunnen ze kennismaken met niet-alledaagse sporten, zoals klimmen, fietsen op de wielerbaan, oriëntatielopen en boksen. Sportschepen Rita Dewulf woonde de overhandiging van het geld bij. (JS)