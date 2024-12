“Onze collectie telt al 1.500 gezelschapsspellen”: speelvogels welkom bij De Spelmaeckers in Beveren-Leie

Davy Baetens (39), Fred Meersman (42) en Simen Vandenbussche (33) begonnen 18 jaar geleden officieel met spellenclub De Spelmaeckers in Beveren-Leie. De club groeide ondertussen uit tot een vaste waarde voor een honderdtal spelliefhebbers in OC De Kernelle.

“Wij zijn een kleine, maar fijne spellenclub uit Beveren-Leie. Onze spelavonden zijn de uitgelezen kans om nieuwere gezelschapsspellen te leren kennen”, verduidelijkt Fred Meersman, bij wie het allemaal begon. “Het begon voor mij, Davy Baetens en Simen Vandenbussche op de Speelberg, toen we samen leider waren op het speelplein in Beveren-Leie. In de zandbak is het idee ontstaan van De Spelmaeckers. Officieel bestaat onze club 18 jaar, maar eigenlijk zijn we er al langer mee bezig. Aanvankelijk was dit in het jeugdhuis waar we een jaar lang eenmaal per maand samenkwamen om te spelen. Daarna wilden we het serieuzer aanpakken en kwamen we in OC De Kernelle terecht. Eerst in het kleine zaaltje, maar later in de grote zaal. Voor corona kwam iedere keer een 60-tal spelliefhebbers opdagen, na corona zijn dit er telkens tussen de 80 en 100 geworden.”

Ludieke actie

“De toegangsprijs bedraagt slechts één euro. Per avond is er keuze tussen 300 en 400 spellen. In onze collectie zijn er momenteel 1.500 stuks. En er komen nog altijd spelletjes bij. De beste kopen we aan. Als je een spel niet kent, geen probleem. We komen alle spellen aan de tafels uitleggen. Dat is één van ons sterktes, je moet de regels niet vooraf leren. Iedere aanwezige krijgt ook een lootje waarmee er op het einde van het jaar mooie prijzen te winnen zijn. Op de laatste zaterdag van juni is er onze spellendag met barbecue in de Stedelijke Basisschool. Daar zijn om en bij de 300 spelers aanwezig. Soms houden we ook een ludieke actie. De 100ste bezoeker krijgt een kaartspelletje. Onze 10.000ste bezoeker kreeg vorig jaar in juni 10.000 cent. Dat waren 100 aankoopbons van 1 euro in Spelgeweld in Roeselare. We hebben spelers uit de ruime regio. De mond-tot-mondreclame doet zijn werk. Wijzelf zijn altijd aanwezig. Naast ons drietal zijn er nog een dertigtal vrijwilligers die helpen waar het kan. Zoals in de bar, alles klaarzetten…”

“Tijdens een spellenmarathon spelen we 24 uren aan een stuk door” – Davy Baetens

“Op 7 maart houden we onze spellenquiz in het Klokhuis in Beveren-Leie”, gaat Simen verder. “De inschrijvingen zijn inmiddels geopend. Er zijn teams van maximaal vijf spelers toegelaten. Het zijn uiteraard allemaal spelgerelateerde vragen. Je moet hiervoor geen spelkennis hebben, wel algemene kennis. Er zijn uiteraard mooie prijzen te winnen.”

Spellen uitlenen

“Wil je een spel toch nog een beetje beter leren kennen en wil je het na een spellenavond nog een paar keer thuis spelen? Dat kan. Iedereen die aanwezig is op een spellenavond kan tot drie spellen meenemen naar huis. Deze mag je houden tot op de volgende spelavond. Je brengt ze de volgende spelavond gewoon terug mee. Geraak je niet op de volgende spelavond, dan kan je ze altijd op voorhand binnenbrengen bij een Spelmaecker. Wil je zeker zijn dat een bepaald spel aanwezig is op een spellenavond? Spellen reserveren, kan via onze facebookchat of mail: info@despelmaeckers.be. Snuisteren in onze collectie kan via boardgamegeek.”

“Onze spellen halen we bij Spelgeweld in Roeselare bij Brecht Dhondt. We gaan ook ieder jaar naar de grootste spellenbeurs ter wereld in het Duitse Essen. Daar doen we onze ideeën op.”

Spellenmarathon

“We houden op regelmatige basis een spellenmarathon”, vertelt Davy. “Dan spelen we 24 uren aan een stuk spelletjes. Dit doen we bij mensen thuis voor een euro per speler. Zo ging de tocht van Simen van Brussel tot Wevelgem. Ikzelf kwam zelfs in Nederland uit.”

“Spelen zit in de lift. Steeds meer verenigingen en/of scholen plannen een spelletjesavond voor hun leden of als kasactie. Wij komen met twee of meerdere demonstrateurs naar jullie clublokaal en stallen al onze spellen uit. De deelnemers kiezen wat ze willen spelen en wij leggen de spellen aan de tafel uit. In geen tijd krijgen we iedereen aan het spelen. Zelfs diegenen die beweren niet graag te spelen.”