Okra Oostrozebeke mag 70 kaarsjes uitblazen: “Meegegaan met onze tijd”

Op donderdag 25 november was Okra Oostrozebeke met zijn ruim 500 leden in feeststemming. De afdeling bestaat 70 jaar en is uitgegroeid tot de sterkste socio-culturele vereniging van de gemeente. De vereniging blijft groeien dankzij hun sterk gevarieerd en aangepast activiteitenprogramma.

De Oostrozebeekse Okra-afdeling werd boven de doopvont gehouden op 26 november 1951 en had als eerste voorzitter Cyriel Lattré. De vereniging luisterde toen naar de naam Bond der Ouderdomsgepensioneerden. Ondertussen zijn al enkele voorzitters de revue gepasseerd: van Remi Demeyere, Victor Delsoir, Albert Renier, Palmer Lessens, Gilbert Denijs, Omer Demeulemeester tot de huidige voorzitster Rosette Soetaert. Toen de bond zijn 50-jarig bestaan vierde, gebeurde dit ook met een naamsverandering en werd de vereniging het KBG. Het zou duren tot in 2006 vooraleer de naam OKRA voor de eerste keer opdook. Okra staat voor Open, Christelijk, Respectvol en Actief. “Tien jaar geleden is ons ledenbestand voor het eerst grondig verjongd en precies deze verjonging heeft ertoe geleid dat er een veel grotere verscheidenheid kwam in het activiteitenaanbod. Vroeger bood de bond alleen maar kaarten en teerlingbak aan, maar met de komst van heel veel jonggepensioneerden werd dit aanbod gevoelig uitgebreid. Vooral het onderdeel sport spreekt heel veel leden aan”, vervolgde voorzitster Rosette Soetaert.

Jonggepensioneerden willen actief en gezond blijven en daar hebben ze iets voor over. Maar ook het sociale aspect speelt bij Okra een grote rol. Men komt niet alleen naar de activiteiten om te sporten of te kaarten, maar ook voor het sociaal contact en daar is heel veel nood aan. Vergeet niet dat er veel alleenstaanden zijn binnen Okra en die hebben soms nood aan een gezellige babbel”, voegde Rosette er nog aan toe. Met zijn ruim 500 leden staat Okra wellicht op zijn hoogtepunt. “Ik moet bekennen dat Okra vooral de laatste jaren er enorm is op vooruitgegaan. En dat terwijl andere verenigingen zoals Femma en KWB het heel moeilijk hebben om nieuwe leden te overtuigen. Tien jaar geleden stond de teller nog op 200 leden. Het is ook zo dat we zijn meegegaan met onze tijd. Wij zorgen voor een leuk aanbod aan toffe ontspanningsmogelijkheden. Als er dan eens een koffietafel georganiseerd wordt, dan mag je rekenen op een volle zaal. Ook het fietsen trekt bij elke uitstap op zijn minst 60 actieve fietsers.” Volgens bestuurslid Herman Callens ligt de reden van het succes bij Okra vooral in het feit dat de vereniging zorgt voor een betaalbaar aanbod. Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er een tijdje op een laag pitje werd gedraaid, maar dat komen we wel weer te boven.” Het 70-jarig bestaan wordt gevierd met een jubileumfeest op de feestlocatie Leieburcht, dit op donderdag 25 november vanaf 11.30 uur. Zo’n 130 leden schuiven aan voor de feesttafel. (JC)