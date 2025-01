Okra Maldegem blaast 70 kaarsjes uit: “We zijn sterker dan ooit”

De leden van Okra Maldegem verzamelden in de refter van de Broederschool om samen te klinken op de 70ste verjaardag van hun vereniging. “70 jaar. Dat is een indrukwekkend getal en een levend bewijs van de kracht, passie en het doorzettingsvermogen van onze mensen”, zegt voorzitter Urbain Van Wolleghem enthousiast.

“Het was in 1954 dat een groep enthousiaste pioniers besloot om hun droom werkelijkheid te maken. Met weinig middelen, maar met veel ambitie en visie legden zij de basis voor wat wij vandaag vieren”, gaat Urbain verder. “Door de jaren heen hebben wij als vereniging heel veel bereikt en anno 2025 kunnen we terugblikken op veel mooie momenten: de maandelijkse samenkomsten, die lange tijd plaatsvonden in De Gilde en nu al een hele periode in de refter van De Ark, de vele reizen en uitstappen, de toneelvoorstellingen van Togemal, de kaartclub en de hobbywerking. Maar geen enkele mijlpaal was mogelijk geweest zonder de mensen die hun tijd, energie en hart hebben gegeven aan onze vereniging. Ook niet zonder de vrijwilligers die achter de schermen massa’s werk hebben verzet en de vele bestuursleden die de koers hebben bepaald. En zeker niet zonder onze leden en iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage heeft geleverd. Vandaag zijn we sterker dan ooit. Niettegenstaande de tijdsgeest en de enorme tegenslag door de coronacrisis, krijgen we opnieuw leden bij en betekenen we voor velen meer dan ooit een steun in het leven. We zien de toekomst dan ook positief tegemoet”, klinkt het enthousiast.

170 leden

Ook kersvers schepen van Seniorenbeleid Rita Verleye (CD&V) nam tijdens het jubileumfeest even het woord. “Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving”, aldus Rita Verleye. “Met 170 leden is Okra Maldegem binnen onze gemeente een heel belangrijke vereniging. Het bestuur, onder leiding van Urbain Van Wolleghem, is samengesteld uit een fijne groep van ‘vrienden-vrijwilligers’ die iedere maand een attractief programma uitwerken. Verenigingen als Okra Maldegem zijn van levensbelang voor het goed functioneren van onze gemeente. Met onze nieuwe bestuursploeg willen we dan ook inzetten op het welzijn van onze verenigingen. Een sterk verenigingsleven is de komende zes jaar een van onze speerpunten.”